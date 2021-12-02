Rize'de jandarma ekiplerince son bir ayda 10,5 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Rize'de jandarma ekiplerince son bir ayda 10,5 kilo esrar ele geçirildi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de jandarma ekiplerince son bir ayda 10,5 kilo esrar ele geçirildi

Rize'de Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda son bir ay içerisinde 10,5 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

RİZE (AA) - Rize'de Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda son bir ay içerisinde 10,5 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayında icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 131 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yakalananlardan 25'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 975 mermi, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve tabanca parçası, 10,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanarak, halkın huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Rize'de jandarma ekiplerince son bir ayda 10,5 kilo esrar ele geçirildi

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