Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu
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Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

20.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:18

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Maçın zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönlümüz, taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Maçın zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönlümüz, taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi.

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Kaynak: Dugout

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