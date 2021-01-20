Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Maçın zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönlümüz, taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi.