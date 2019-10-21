Reyting sonuçları 20 Ekim Pazar: Aşk Ağlatır, Savaşçı, Kimse Bilmez, O Ses Türkiye! Reyting savaşında kim birinci?

21.10.2019 10:33

20 Ekim Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün birincisi Savaşçı oldu. Çok Güzel Hareketler 2 eğlence programı 3, O Ses Türkiye 4, Aşk Ağlatır 5, Kimse Bilmez 8. sırada yer alırken Savaşçı dizisinin özet bölümü ise 7. sırada bulundu. Aşk Ağlatır özet bölümü 9, Çok Güzel Hareketler 2'nin özet bölümü ise 10. sırada yer etti. İşte dünün reyting sonuçları...

20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - SAVAŞÇI FOX

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 - O SES TÜRKİYE TV8

5 - ASK AĞLATIR SHOW TV

6 - SHOW ANA HABER SHOW TV

7 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX

8 - KİMSE BİLMEZ ATV

9 - AŞK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV

10 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D

11 - KİMSE BİLMEZ (ÖZET) ATV

12 - HAVA DURUMU KANAL D

13 - ATV ANA HABER ATV

14 - OTOBAN (Y.S) STAR TV

15 - HABER ONU SHOW TV

16 - ELİMİ BIRAKMA TRT 1

17 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8

18 - KANAL D HABER HAFTA SONU

19 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX

20 - SICAK GELİŞME KANAL D