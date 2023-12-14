MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!

Müge Anlı canlı izleme linki var mı? Sorusu, araştırılıyor. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Peki, Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!

MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının internet sitesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünü izlemek için ATV internet sitesi ve YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

"FAİL BELLİ, VURAN BELLİ BEN NEYİ ARAŞTIRACAĞIM?"

Hakkındaki iddiaya canlı yayında cevap vererek zehir zemberek ifadeler kullanan Müge Anlı, "Biliyorsunuz bir trafik kazası oldu, ben de haberlerde izledim. Bir motokuryeye araç çarpıyor ve o çarpan kişinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir haber yapmışlar; o aile bana gelmek istemiş, ben kabul etmemişim. Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli, adı belli, sanık belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum. Biraz da vicdanlı olun ya. Ben hayatta neden geri durmuşum ya? Ben bir şey yapmak isteyeceğim ve biri beni arayıp 'Yapma' diyecek. Bana diyecek yani... Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz. Lütfen ya, beni de her şeyde ortaya atmayın. Benim her şeye verilecek cevabım var ama muhatap olmak istemiyorum. Armağan Çağlayan benim bin yıllık dostum ya" dedi.