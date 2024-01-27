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Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı

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Yayınlanan fragmanları ile büyük yankı uyandıran ve ilk bölümü ile büyük bir reyting başarısı yakalayan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin sosyal medyada uyandırdığı yankının ardından pavyonlara zam geldi.

Fragmanlarının yayınlanmasıyla günlerdir konuşulan, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran 'İnci Taneleri' dizisinin ilk bölümü önceki gün ekrana geldi. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı dizinin büyük ilgi görmesi sonrası pavyon fiyatlarına da zam geldi.

FİYATLAR İKİYE KATLADI

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı. Bir çok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL'lik hesap dikkat çekmişti. Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptılar.

Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar resmen ikiye katlandı

YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin yayından kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir

Haberler.com / Erkut Calikoglu - Magazin

İnci Taneleri Televizyon Magazin Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Arman Usa:

vay arkadas ya enflasyon develiasyon hikaye! ulkemde filmden etkilenenler icin bile zam geliyor. Allah sonumuzu hayir eylesin ne kadar acgozlu milletiz

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Murat Tkn:

yaktın başımızı dilber senin dizi yüzünden pavyondan olduk ..

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