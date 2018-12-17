Reuters: Afrin'de Pazar Yerine Bomba Yüklü Araçla Saldırı Düzenlendi, 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Reuters haber ajansı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin vilayetinde bir sebze pazarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ajans, haberini görgü tanıkları ve bölgedeki isyancı gruplara dayandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonucu Mart ayında bölgeyi kontrol altına aldıklarını açıklamıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, sivillerin bulunduğu kalabalık pazarın dışında park edilmiş bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdulrahman, saldırıda "5 sivil ve 4 savaşçının öldüğü" bilgisini verdi.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı Azez ve El Bab'da da geçtiğimiz günlerde bir dizi benzer saldırı düzenlenmişti.



'YPG bölgede korku salmak istiyor'

Afrin'de Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yakında operasyon düzenleneceğini açıklaması sonrası Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) bölgede "korku ve istikrarsızlık" yaratmayı amaçladığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı (AA), saldırılardan YPG güçlerini sorumlu tutmuştu.

Öte yandan BBC İzleme Servisi, Pazar günü Afrin'de pazar yerine düzenlenen saldırıyı kendilerine "Zeytinin gazabı" adını veren Kürt isyancılardan oluşan grubun üstlendiğini aktardı.

'Zeytinin Gazabı' adlı grup üstlendi

Grup, internet sitesinde ve Facebook hesabında yayımladığı açıklamada "Türkiye ve bölgede desteklediği grupların Afrin'den güçlerini çekmemesi halinde bu saldırıların devam edeceği" tehdidinde bulundu ve saldırının bölgede devriye gezen Türkiye destekli Suriyeli grupları hedef aldığını öne sürdü.

İzleme Servisi, Zeytin Dalı Harekatı'na bir tepki olarak doğduğunu söyleyen grubun, Afrin'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir dizi saldırıyı da üstlendiğini aktardı.

Fransız haber ajansı AFP ise, saldırının gerçekleştiği pazarda çalışan bir esnafla konuştu.



Ebu Yazan El Kabuni isimli tezgahtar AFP'ye, "sebze taşıdığını sandıkları bir kamyonun pazara doğru yöneldiğini", patlama sonrası etrafta yaralılar ve insan vücudu parçaları gördüğünü, onları çantalara koyup gömdüğünü söyledi. El Kabuni, "Burada teröristler, silahlı çeteler yok. Burası bir sebze pazarı" diye konuştu.

Ajanslara göre Afrin sokaklarında ise bölgedeki "güvenlik durumunun giderek kötüleştiği" kaygıları dile getiriliyor.

Reuters'a konuşan İbrahim Derviş, "Sokakta korku içinde yürüyoruz, bomba infilak eder korkusundan park halindeki araçlara yaklaşamıyoruz" dedi.

SDG: Sertçe yanıt veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü birkaç gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik yeni bir harekat başlatacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan'ın operasyon sinyalinden bir gün sonra, Afrin'de bir askerin YPG'nin "Tel Rıfat bölgesindeki taciz atışları neticesinde" yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani ise, "saldırılara sert yanıt veririz" diye konuşmuş, ABD'ye de böylesi bir saldırıyı önlemek için daha büyük fazla çaba harcaması çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik" harekatın hedefinin "bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunu ve ABD'li askerlerin hedef alınmadığını vurgulasa da, ABD ikna olmuş değil.

Nitekim ABD Savunma Bakanlığı "Suriye'de tek taraflı bir askeri harekatı kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelediği YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta birincil yerel müttefiki konumunda.