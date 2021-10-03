Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nu vefatının 5'inci yılında kabri başında dualarla andı.

Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nu vefatının 5'inci yılında kabri başında dualarla andı.

Suların Ressamı Ahmet Yakupoğlu, vefatının yıl dönümü sebebiyle kabri başında anıldı.

Ahi Erbasan Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

Anma etkinlikleri Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programıyla devam etti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ali Çelik, anma programının ardından Çini Müzesi'nde açılan Ahmet Yakupoğlu'na ait eserlerin kopyalarının sergilendiği resim sergisini ziyaret etti. - KÜTAHYA

Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Seyit Torun Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:34:46. #1.17#