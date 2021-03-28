Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31437 sayılı Resmi Gazete!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31437 sayılı Resmi Gazete!

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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31437 sayılı Resmi Gazete!

28 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 28 Mart Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 28 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 28 Mart Pazar 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 28 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği

–– Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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