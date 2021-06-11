Rektörden öğrencilere çay ikramı
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Rektörden öğrencilere çay ikramı

Rektörden öğrencilere çay ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez kampüste ders çalışan öğrencilere çay ikram etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez kampüste ders çalışan öğrencilere çay ikram etti.

ADÜ kampüsünün öğrenciler ile anlam kazandığını ve güçlendiğini vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Eylül'de başlayacak olan 2021-2022 Akademik Yılını ve öğrencilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Pandemi sürecinde öğrencilerin normal bir eğitim sürecinde yaşadığı gibi hiçbir problemle karşılaşmadan eğitimlerine devam ettiklerini vurgulayan Rektör Aldemir, "Üniversitemiz yükselen bir değer. Pandemi sürecini de kesintiye uğramayan eğitimimiz ve güçlü bilimsel çalışmalarımızla başarıyla atlattık. Evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi Kampüsümüzde görmeyi bekliyoruz artık. ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır. Bilimsel çalışmalarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile üniversitemizde okuyan her öğrenci bu ayrıcalığı hissedecektir" diye konuştu. - AYDIN

Rektörden öğrencilere çay ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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