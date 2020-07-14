Rektör Vekili Hanifi Aslan'dan 15 Temmuz mesajı
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Rektör Vekili Hanifi Aslan'dan 15 Temmuz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Rektör Vekili Hanifi Aslan'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:09

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan yayımladığı mesajında, "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve hürriyetlerimize kasteden hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptıkları hain darbe girişimi, Milletimizin destansı direnişi karşısında akamete uğramış ve hainler emellerine ulaşamamışlardır. Sinsice devletin tüm birimlerine sızarak devletin silahlarını millete çeviren FETÖ'cü hainlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kahraman vatandaşlarımız tankların önüne etten duvarlar örerek tarihi bir cevap vermişlerdir" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hür yaşamış ve yaşayacak olan Türk milletin terör örgütlerine karşı birlik, beraberlik içinde ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Aslan'ın mesajında, "Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin verdiği mücadele, dünya demokrasi tarihine geçecek niteliktedir. Ayrıca dünyanın dört bir köşesinden ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımız da Milletimiz için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar, kalpleri bütünleştirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını Çanakkale'de olduğu gibi zirveye çıkarmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, aziz Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o meşum gecede Milletinin ve Devletinin yanında yer alan şanlı mensuplarına, emniyet teşkilatımızın kahraman personeline, ihanetin perdelerini aralayan yargı mensuplarımıza ve burada adını sayamadığım ve hain darbe girişimine direnen bütün kişi, kurum ve kuruluşa şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza ve her türlü güvenlik gücü mensuplarına Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına Allah'tan rahmet, şehit aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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