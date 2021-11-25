Rektör Tabakoğlu'ndan Edirne'nin kurtuluşu yıl dönümü kutlama mesajı Açıklaması

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, Osmanlı'ya 92 yıl başkent olmasının yanı sıra tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle medeniyeti en iyi yansıtan şehirlerimizin başında gelen Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Yüzyıllar boyunca farklılıkları birer zenginlik olarak görerek farklı inançların barış ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı, her yönden tüm dünya ve insanlık adına müstesna bir örnek teşkil eden Edirne'de, tüm güzelliklerin yanında tarihin en acı günlerinin de beraberinde yaşandığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgi, hoşgörü ve merhametle yoğrulmuş tarihimizin ve medeniyetin eşsiz izlerini taşıyan Edirne, savaşlar ve uğradığı işgallerle tarih boyunca görülmemiş bir yıkım ve kıyıma uğramış, Balkan Savaşları ve Edirne'nin müdafaası sürecinde binlerce evladını yitirmiştir. Bu topraklar için daima üzüntü ve kederi çağrıştıran, acı dolu hikayelerle geçen o günler, esarete sürüklenmek istenen bir milletin büyük zaferi ile son bulmuş,

25 Kasım 1922 tarihinde Edirne yeniden vatan toprağı olmuştur. Kadim ve köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak bugün bizler de tarihi mirasımızı korumak, gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışıyor, gelecek nesillere aktarmak gayesiyle hareket ediyoruz. Bu düşüncelerle Edirne'mizin işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

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