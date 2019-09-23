Rektör Ataç'tan, TEKNOFEST İstanbul'da ödül alan öğrencilere tebrik

23.09.2019 17:14

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerini tebrik etti.

Prof. Dr. Ataç, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST İstanbul'da üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Gülsoy'un, "Gıda ve Tarım Kategorisi"nde ödüle layık görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Ataç, aynı bölümden mezun olan Ayşe Ertaş'ın da projesiyle "En İyi Yerli" ve "Yenilikçiliğe Katkı" kategorilerinde iki ayrı ödül kazandığını bildirdi.

Öğrencilerini tebrik eden Prof. Dr. Ataç, "Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunumuz Ayşe Ertaş ve aynı bölümde son sınıf öğrencimiz olan Emre Gülsoylu, nitelikli ve özgün çalışmalarıyla ülkemizin en önemli teknoloji yarışmasından ödülle dönme başarısını gösterdiler ve bize gurur yaşattılar. Kendilerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak hem mezunlarımıza hem öğrencilerimize her zaman destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bu büyük başarılar da bunun en önemli kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA