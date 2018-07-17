Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Çalışmalar Sürüyor

Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezini yakınlaştıracak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Kavşağı'ndan başlayarak İsmet Yılmaz Bulvarı'na bağlanacak projeyle şehir-üniversite arası ulaşım hem konforlu hem de daha kısa olacak.

Bulvarla mevcut çevre yolu üzerine bir köprülü kavşak ve Kızılırmak üzerine yeni bir köprü yapılacak, her iki proje de eş zamanlı olarak bulvarla birlikte inşa edilecek.

Belediye Başkanı Sami Aydın, bulvarda devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ve birim müdürlerinden bilgi aldı.

Proje hakkında bilgi veren Aydın, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Aydın, Yenişehir'den çevre yoluna kadar olan kısmın asfalta hazır hale getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Projenin hızlı tren hattıyla kesiştiği noktada da çalışmalarımız TCDD ile koordineli biçimde sürüyor. Sivas'ın en prestijli ve en geniş caddesi yapılıyor. Bulvar projemiz, Bağdat ve Atatürk caddelerinin trafik yükünü azaltacak. Hedefimiz bulvarı 3 ay içerisinde tamamlamak. İnşallah yıl içerisinde kullanıma açılacak. Öğrencilerimiz yaya ve bisikletle de bu yoldan üniversiteye ulaşabilecek. Şehirdeki en büyük yeşil alanlardan biri de Yenişehir'e kazandıracak. Aksu'nun devamı niteliğinde olacak yeşil alan projesi 300 dönüm alan üzerine kurulacak. Cumhurbaşkanımızın 'Millet Bahçesi' tanımına şehrimizdeki en uygun yer bu projemiz olacak."