Real Madrid İlk Kez UEFA Kupası'nı Kazanıyor
Real Madrid tarihinde ilk defa 1985 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Macaristan'ın Mol Vidi kulübünü iki maçtada 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Beyazlar ilk kez kupayı müzelerine götürdüler.
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:07
Real Madrid tarihinde ilk defa 1985 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Macaristan'ın Mol Vidi kulübünü iki maçtada 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Beyazlar ilk kez kupayı müzelerine götürdüler.
Kaynak: Dugout