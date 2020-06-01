Real Madrid İlk Kez UEFA Kupası'nı Kazanıyor Real Madrid tarihinde ilk defa 1985 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Macaristan'ın Mol Vidi kulübünü iki maçtada 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Beyazlar ilk kez kupayı müzelerine götürdüler.

Real Madrid tarihinde ilk defa 1985 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. Macaristan'ın Mol Vidi kulübünü iki maçtada 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Beyazlar ilk kez kupayı müzelerine götürdüler. Kaynak: Dugout