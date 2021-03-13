Ramazan'dan Rektör Kaacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti
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Ramazan'dan Rektör Kaacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

13.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:46
Ramazan'dan Rektör Kaacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkan yardımcıları ile birlikte 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a 2'inci kez bu göreve atanması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkan yardımcıları ile birlikte 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a 2'inci kez bu göreve atanması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen, Rektör Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmenin sonunda Rektörü Karacoşkun, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen'e tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Ramazan, "Rektörümüzün bu dönemde çok başarılı işlere imza atacağına olan inancım tamdır. Kendilerine hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Ramazan'dan Rektör Kaacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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