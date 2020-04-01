QuakeCon, Bu Sene COVID-19 Nedeniyle Düzenlenmeyecek
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Teknoloji

QuakeCon, Bu Sene COVID-19 Nedeniyle Düzenlenmeyecek

Uzun bir zamandır COVID-19 salgını ve dünya genelindeki sektörlere olan etkilerini konuşuyoruz. Muhtemelen bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
QuakeCon, Bu Sene COVID-19 Nedeniyle Düzenlenmeyecek

Uzun bir zamandır COVID-19 salgını ve dünya genelindeki sektörlere olan etkilerini konuşuyoruz. Muhtemelen bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Elbette salgının sona ermesi hepimizin yürekten dileği ama mevcut durum bu ve oyun dünyasındaki etkileri genişlemeye devam ediyor. Dün bir açıklama yapan Bethesda Softworks, bu yılın QuakeCon 2020 etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

1996 yılından bu yana her sene ZeniMax Media tarafından organize edilen QuakeCon, dünya genelindeki binlerce oyuncunun ortak buluşma etkinliklerinden bir tanesi oluyor. Rekabete dayalı turnuvanın da düzenlendiği QuakeCon, bu sene 6 - 9 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yirmi beşinci ayağıyla yoluna devam edecekti.

QuakeCon Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bethesda Softworks, bu seneki etkinliğin COVID-19 salgınıyla ilgili olarak duyulan endişe nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

"Geçtiğimiz haftalarda, bilhassa etkinliğin yirmi beşinci yılı olması göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl QuakeCon'u nasıl devam ettirebileceğimizi tartışarak çok fazla zaman geçirdik. Ancak, lojistik zorluklar ve COVID-19 salgını sebebiyle mevcut durumda karşı karşıya olduğumuz belirsizlikler ile bu yılın QuakeCon'unu iptal etmek gibi zor bir karar verdik. Çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, acentelerimizin, sponsorlarımızın ve oyuncularımızın sağlığı ve güvenliği her daim en yüksek önceliğimiz olacak ve bu süreçte bir araya gelmek yapmamız gereken son şey iken bir araya gelmeyi konuşmak doğru hissettirmedi." yorumunda bulundu Bethesda Softworks ve devam etti. "Salgının bu Ağustos ayındaki durumunun ne olacağını bilmiyor olsak da QuakeCon'un başarılı olması için ortaklar, acenteler, gönüllüler ve diğerleri ile tam bir çalışma gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını biliyoruz."

An update on QuakeCon 2020: pic.twitter.com/1FYUauI7PY

— QuakeCon (@QuakeCon) March 31, 2020

Bizleri heyecanlandıran etkinliklerin ve fuarların dünyayı saran salgın nedeniyle iptal ediliyor olmalarını görmek elbette çok üzücü bir durum ama insanların hayatları her şeyden önemli ve Amerika menşeli yayıncının da bu bağlamda hareket ettiğini görmek takdir edilesi.

Kaynak: Tamindir

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