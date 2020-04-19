Pursaklar'da ikinci online Halk Meclisi
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Pursaklar Belediyesi, Facebook, Youtube, Twitter, Güncel

Pursaklar'da ikinci online Halk Meclisi

Türkiye'de ilk online Halk Meclisini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Twitter, Facebook ve Youtube'dan canlı interaktif yayınla vatandaşlarına hitap etmeye devam ediyor.

19.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:04
Pursaklar'da ikinci online Halk Meclisi

Türkiye'de ilk online Halk Meclisini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Twitter, Facebook ve Youtube'dan canlı interaktif yayınla vatandaşlarına hitap etmeye devam ediyor.

Başkan Ertuğrul Çetin, Psikolog Beyzanur Yıldız ve Spor Koordinatörü Salih Yergin'in katılımları ile Twitter, Facebook ve Youtube'dan canlı interaktif yayınla korona virüs gündemini değerlendirerek, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çetin, korona virüse karşı bugüne kadar alınan ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları, sosyal ve fiziki çalışmalar ve virüse karşı hayata geçirdikleri hizmetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Çetin'in sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyenin resmi Youtube hesabından yayınlanan ve binlerce kişiye ulaşan canlı yayın bir saat sürdü.

"Kişisel bakım ve temizlik en büyük tedbirdir"

Korona virüsle mücadelelerini 30 Ocak'ta başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak bu süreçte ilk gün itibarıyla gerekli önlemleri aldık ve hemen uygulamalarımızı hayata geçirdik. Sahadaki ekiplerimiz, dezenfekte çalışmalarına ilçemizdeki tüm noktalarda büyük bir özveriyle devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki personelimizle bu süreçte kesintisiz olarak halkımıza hizmet veriyoruz. Kamu kurumları, pazar alanları, muhtarlıklar, toplu yaşam alanları, toplu ulaşım araçları başta olmak üzere hemşehrilerimizin elinin değdiği her yeri dezenfekte ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz de İçişleri Bakanlığımızın çıkardığı genelgeler neticesinde denetimlerini aralıksız ve eksiksiz olarak sürdürmektedir" dedi.

"Sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Sokak hayvanlarının beslenmesine de önem verdiklerini belirten Çetin, "Sokak hayvanlarımız için ilçemizde belli noktalara mama ve su kapları koyuyoruz. Son üç ayda 1.5 ton mamayı arazilere ve hayvanseverlerin istediği alanlara bırakıyoruz. Bu zorlu günlerde sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sen de Var Mısın kampanyası ile hayırsever hemşehrilerimizi, ihtiyaç sahipleri ile buluşturduk"

Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Beyaz Masa çatısı altında birleştirdiklerini dile getiren Çetin, "Belediye imkanları ile himayemiz altında olan ailelerimiz vardı. Bu son gelişmelerle birlikte ihtiyaç sahibi aile sayısı her geçen gün artmaya başladı. Yardım ederken belli kriterleri göz önünde bulunduruyorduk. Bu kriterlerde esneklik yapmak durumunda kaldık. Belediye olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında oluyoruz. Fakat bir sosyal hareket haline gelmesi için 28 Mart'ta 'Sen de Var Mısın' kampanyası başlattık. Böylece hemşehrilerimizin en yakınlarından başlayarak komşularının dertleri ile dertlenmelerini istedik. Bu kampanya neticesinde yaklaşık dört yüz haneye hayırseverlerimiz tarafından yardımlar ulaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da kaymakamlık ve belediye olarak yanlarında olarak her türlü ihtiyaçlarının eksiksiz olarak giderilmesini sağladık" dedi.

"En büyük telkin bunun bir süreç olduğunu hatırlamak"

Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte sosyal hayattaki değişimlerin psikolojik bir yansıması olduğunu belirten Psikolog Beyzanur Yıldız ise, "Vatandaşlarımızın bu süreçte bize sıklıkla başvurma sebeplerinin başında kaygı ve kaygı bozukluğu geliyor. İnsanlık boyunca bizi tehdit eden bir şey, her zaman yaşanacak olan tehlikeli olaydan çok daha ürkütücü olmuştur. Zihin size olayı yaşadığınızda, yaşayacağınız kaygının ve korkunun hayal dünyasında her zaman daha fazlasını yaşatır. Kendinize kaygı yaşatarak bağışıklık sisteminizi düşürmeyin. Yapmamız gereken, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara dikkatle uymak ve önlemimizi almak. Çocuklarımızı 'travmatize' edecek haberlerden kaçınmak oldukça önemli. En büyük telkinde bunu bir süreç olduğunu hatırlatmak çok önemli" diye konuştu.

"Her gün mutlaka egzersiz ve spor yapılmalı"

Spor ve egzersizin psikolojiyi güçlendirmede etkisi olduğunu belirten spor hocası Salih Yergin, "Evde kalınan bu dönemde her gün mutlaka egzersiz ve spor yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evde kaldığımız bu günlerde doğru nefes almayı da öğrenebiliriz. Sırt üstü uzanıp ellerinizi karnınıza koyun, nefes aldığınızda karnınızın şişmesine ve inmesine dikkat edin. Bu pozisyonda 10 kez nefes alıp verin. Doğru nefes almak hepimizin içinde olduğu endişe ve kaygılı ruh haline de çok iyi geliyor unutmayın. Dediğim gibi hareket etmeye özellikle özen gösterelim ve saat başı ayakta kalalım. Evde kalalım hayatta kalalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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