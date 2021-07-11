PUBG Mobile World Invitational: Katılımcı ülkeler ve takımlar açıklandı!
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PUBG Mobile World Invitational: Katılımcı ülkeler ve takımlar açıklandı!

PUBG Mobile World Invitational: Katılımcı ülkeler ve takımlar açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

3 milyon dolarlık ödül havuzuyla World Invitational resmi programı açıklandı.

PUBG Mobile, çıkış yapmasından bu yana hızlı bir şekilde büyüyor. Hem gelir hem de indirmeler açısından çok sayıda rekor kırdı. Oyunun sahnesi de dünya çapında milyonlarca izleyici çeken turnuvalarla birlikte patlama yaşıyor.

PUBG Mobile'da esporun büyümesiyle birlikte birçok organizatör ve sponsor, oyuncuların ve takımların yeteneklerini en yüksek aşamalarda sergilemelerine olanak tanıyan devasa ödül havuzlu yeni turnuvalar getiriyor.

Açıklanan uzun PUBG Mobil Küresel Turnuvalar listesinin sonuncusu, PUBG Mobile World Invitational oldu. Yakın zamanda duyurulan etkinlikte 3 Milyon ABD Doları değerinde ödül havuzu bulunuyor. Doğu ve Batı bölgelerinden 32 takım kendi aralarında ayrı ayrı mücadele edecek.

Turnuva, 22 Temmuz'dan başlayıp 25 Temmuz 2021'de sona eren dört günlük bir etkinlik olacak.

Popüler akıllı telefon markası OnePlus, etkinliğin Resmi Akıllı Telefon Ortağı olurken, NimoTV medya ortağı olacak.

Turnuva'da ülkemizi Next Rüya Gaming temsil edecek!

PUBG Mobile World Invitational'a Davet Edilen Doğu Takımları

 Team Myths (Algeria)

A1 Esports (Bangladesh)

Bigetron Red Aliens (Indonesia)

 Team REJECT (Japan)

NASR Esports (Jordan)

 Geek Fam (Malaysia)

ZEUS Esports (Mongolia)

 DRS Gaming (Nepal)

 Stalwart Esports (Pakistan)

BlackList International (Philippines)

 Natus Vincere (Russia)

Yalla Esports (Saudi Arabia)

DS Gaming (South Korea)

 Valdus Esports (Thailand)

Fanatic Zombies (United Arab Emirates)

 D'Xavier (Vietnam)

PUBG Mobile World Invitational'a Davet Edilen Batı Takımları

 19 Esports (Canada)

 Alpha7 Esports (Brazil)

 Chivas Esports (Mexico)

 Team Destiny (Germany)

 Ghost Gaming (U.S.A)

 Team GODSENT (Ukraine)

 GUNZ Esport (Iraq)

 Konina Power (Kazakhstan)

Lakonostra MVP (United Kingdom)

Next Rüya Gaming (Turkey)

 Team QLASH (France)

 RAAD Esports (Egypt)

 RTG Esports (Morocco)

 Team ONYX (Georgia)

 Team Queso (Argentina)

 UDR Killers (Spain)

Dünyanın dört bir yanındaki en iyi takımlardan oyuncular etkinlik için hazırlanacak.

Kaynak: Playerbros

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