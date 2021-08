PUBG Mobile, Team Up Challenge 2021 Final Maçının programı belli oldu!

Büyük etkinliğin final mücadelesi 29 Ağustos Salı günü oynanacak!

PUBG Mobile Team Up Challenge 2021 turnuvasında final aşaması geldi çattı!

PUBG Mobile'ın 2019'dan bu yana her yıl düzenlediği Team Up Challenge turnuvası, bu yıl da eğlence ve mobil oyun dünyasının en popüler isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada altı bölgeyi temsil eden her bir takımın bir ünlü kaptanı vardı; katılımcı takımlara ise birer yayıncı influencer liderlik etti. Bu yılki etkinlikte ülkemizi temsil eden takımlarımıza kaptanlığı Hadise üstlendi. Team Up'ta yarışan takımlarımızı ise popüler yayıncılar Doch, Mezarcı, Nisa Ölmez, Solkay, Frozennx ve Soulless oluşturdu.

PUBG Mobile oyuncularının favori takımlarını seçerek destek olduğu, oyunda günlük misyonlar tamamlayarak favori takımına puan kazandırdığı turnuvada; alınan puanların her biri takımların finallere ilerlemesinde yardımcı oluyordu.

Dünyanın çeşitli noktalarından milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren PUBG Mobile Team Up etkinliğinde oyunun yeni haritası Erangel: Ateşleme Görevi seçildi. Bu haritada PUBG Mobile 1.5 Ateşleme güncellemesinden gelen yepyeni teknolojik yenilikler karşımıza çıkacak. Haritada altı tane ana yerleşim bölgesi bulunuyor. Haritanın merkezinde bulunan Pochinki, Georgopol ve Military Base gibi noktalar yapılan yeni güncelleme ile tamamen teknolojik bir gelişime uğradılar.

Ayrıca güncelleme ile gelen HyperLines ve Air Conveyor gibi yeni araçların yanı sıra ASM ABAKAN gibi silahlar da haritada keşfedilmek için bekliyor.

Bu destansı mücadelenin final mücadelesi de 29 Ağustos Pazar günü oynanıyor olacak. Türkiye saati ile 14: 00'da gerçekleşecek etkinliğin diğer bölgelere göre saati şu şekilde:

Ortadoğu: 20: 00 UTC+3

Avrupa: 14: 00 UTC+3

Güneydoğu Asya: 20: 00 UTC+8

Kuzey Amerika: 17: 00 PDT

Güney Amerika: 20: 00 UTC-3(BR)

Güney Asya: PK 20: 00 UTC+5/ BD 20: 00 UTC+6

Karşılaşmayı ise kanalından izleyebileceksiniz.

Detaylı bilgi için tıklayıp organizasyonun resmi Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz!

Kaynak: Playerbros