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PTT, AXA Sigorta Kupa Voley'de adını final grubuna yazdırdı

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xx), Sobolska (xx), Meryem (xxx), Plak (xx), Hazal Selin (xx), Duygu (xx), Bihter (xx), Hande (x), Semra (x), Ecem (x), Ezgi (x), Cansu (x), Erce (x), Berra (x)PTT: Cemre (xxx),...

12.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:31
PTT, AXA Sigorta Kupa Voley'de adını final grubuna yazdırdı

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xx), Sobolska (xx), Meryem (xxx), Plak (xx), Hazal Selin (xx), Duygu (xx), Bihter (xx), Hande (x), Semra (x), Ecem (x), Ezgi (x), Cansu (x), Erce  (x), Berra (x)PTT: Cemre (xxx), Polen (xxx), Gergana (xxx), Nasya (xxxx), Aslıhan (xxx), Maria (xxxx), Ceren Onal (xxx), Burcu (xx), Ceren Baysal (xx), Yağmur (xx), Ezgi (xx), Sinem (xx)SETLER: 21-25, 16-25,  26-24, 20-25SÜRE: 114 dakika (28, 30, 30, 26)

AXA Kupa Voley 1'inci etap ilk maçında deplasmanda PTT'ye 3-1 yenilen Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı rövanş mücadelesini de 3-1'lik skorla kaybederek kupadan elendi. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 16-25,  26-24 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla PTT, final etabına adını yazdırdı.


- Aydın
Kaynak: DHA
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