PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman? Yeni nesil konsol PS5 ön sipariş, özellikleri
Yeni nesil konsol PlayStation 5, çok yakında Türkiye'de çıkacak! Peki, PS5 ön sipariş nasıl yapılır, ön sipariş fiyatı ne kadar? PS5 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.
Sony, Haziran ayı başlarında yayınlanan Future of Gaming etkinliğinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. PS5, PS5 donanımını ve PS5 oyunlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Fiyatı da açıklanan PlayStation 5 ön sipariş için de ulaşılabilir oldu. PS5'in Türkiye'de çok pahalı olması da ülkemizde gündem olmuştu. Peki, PS5 fiyatı ne kadar?
PS5 ÇIKIŞ TARİHİ
PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?
Xbox Series X gibi, PlayStation 5 de özel AMD CPU'lar ve GPU'lara dayanmaktadır; PS5, 3.5GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarili bir CPU ve 36 işlem birimi ve 16GB GDDR6 ile 7nm Navi/RDNA 2 2.23GHz GPU içerir.
Sony, oyunun ara belleğe alınma süresini de kısaltmayı hedefliyor.
Genel Bilgiler
Cihaz Tipi - Sabit
Özellikler : Harici Disk Desteği
Işın İzleme
M.2 NVMe SSD Genişletilebilir Depolama Alanı
3D Ses
4K UHD Blu-ray Sürücü
Görüntü Ses Özellikleri
Video Çözünürlüğü - 7680x4320p (8K)
HDR Desteği - Var
HDCP Desteği - Var
Bağlantılar
HDMI - Var
HDMI Standardı - HDMI 2.1
USB - Var
USB Standardı - USB Type-A/ USB Type-C
Güç Girişi - AC/DC
Tasarım
Renk Seçenekleri - Beyaz
Donanım Yazılım
Depolama Kapasitesi - 825 GB
Depolama Türü - SSD
İşlemci - AMD Zen 2
İşlemci Frekansı - 3.5 GHz
Çekirdek Sayısı - 8
Grafik İşlemcisi - AMD RDNA 2
Grafik İşleme Gücü - 10.28 TFLOPs
İşlem Birimi - 36 CUs
Grafik Frekansı - 2.23 GHz
Bellek - 16 GB
Bellek Tipi - GDDR6
Bellek Bant Genişliği - 448 GB/sn
PS5 TÜRKİYE FİYATI
Yeni nesil konsol Türkiye'de 19 Kasım'da 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak.
PS5 AKSESUAR UYUMLULUĞU/ PS5 İLE UYUMLU PS AKSESUARLARI
PS4 DualShock denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)
Lisanslı üçüncü taraf PS4 denetleyicileri (yalnızca desteklenen PS4 oyunları)
Özel çevre birimleri (lisanslı yarış tekerlekleri, çarşı çubukları, uçuş çubukları)
Platin ve Gold kablosuz kulaklıklar
USB veya ses jakına sahip üçüncü taraf kulaklıklar (kulaklık eşlik uygulaması yok)
PS Move ve PS Aim kontrolörleri (PS VR için)
PlayStation Kamera (PS VR için)