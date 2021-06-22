Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
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Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret

Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir İl protokol üyelerinin eşleri, Balıkesir Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi programa katıldı.

Balıkesir İl protokol üyelerinin eşleri, Balıkesir Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un eşi Duygu Kuş'un eşliğinde gerçekleşen programa; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatmanur Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın eşi Gülçin Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu'nun eşi Oya Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ın eşi Cemile Avcı, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve Yardımcısı Hülya Baraklarlı ile Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe katıldı.

İlk olarak Balıkesir Üniversitesi Teknokent'i ziyaret eden konuklar, Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'den Teknokent hakkında bilgiler alırken, Teknokent'te yer alan firmaların çalışmalarını da yerinde inceledi.

Programa katılan konuklar daha sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuklarına üniversitedeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler verirken, ziyaretleri için de teşekkür etti. Programa katılan konuklar da Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'a kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti. - BALIKESİR

Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret
Protokol üyelerinin eşlerinden üniversiteye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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