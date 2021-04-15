Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Sağlık

Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Şener: "Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı" İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara sıkı denetim geliyor

Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama

Prof. Dr. Şener: "Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı"

ÇANAKKALE - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, çift doz yapılan korona virüs (Covid-19) aşılarından 3 ile 6 ay sonra farklı tür aşı grubundan tek doz yapılması gerektiğine dikkat çekti. Şener, "Ama bunu, 'Mutlaka herkes olması gerekir' gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, korona virüs aşılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan aşıların ardından 3 ile 6 ay sonra tek doz hatırlatma aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Alper Şener, "Aslında Türkiye'de başlangıçtan beri Sinovac aşısı yapılıyor, biliyorsunuz çift doz şeklinde uygulandı. Türkiye'de varyant virüs bu kadar yaygınken, anlayabildiğimiz kadarıyla İngiltere varyantının da etkinliğinin sınırlı olduğunu bildiğimiz Sinovac aşısı olan gruba, tek doz hatırlatma BioNTech aşısı yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Hatırlatma dozu farklı bir aşı grubunda olmalı"

Korona virüs aşılarının normal bir şekilde yapıldıktan sonra tek doz hatırlatma aşısının farklı gruptan yaptırılması gerektiğini belirten Şener, "Ama bunu, 'Mutlaka herkes olması gerekir' gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu. Varyant virüs enfekte olma, potansiyeli yüksek olan popülasyon için söz konusu. Süre ne zaman olmalı? Son Sinovac aşısından 3 ile 6 ay sonraki periyotta bu sıralarda hatırlatma dozunun, mutlaka farklı bir aşı grubundan tercihen BioNTech olduğu için söylüyorum. BioNTec aşısının tercih edilmesi uygun olur" diye konuştu.

Öte yandan, Çanakkale'de artış gösteren korona virüs vakalarının ardından yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka tablosunda ilk 3'te yer alan Çanakkale'de vaka sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükseldi. 8 Şubat'tan 13 Nisan'a kadar 21 kat artış gösterdi.

Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama
Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama
Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama
Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Şener'den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:19:12. #1.14#

title