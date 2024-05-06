Kabine toplantısında alınan kararlar! 6 Mayıs bugünkü kabine toplantısında ÖĞRETMEN ATAMASI ile ilgili gelişme var mı?

Kabine toplantısında alınan kararlar! Saat 16.30'da başlayan kabine toplantısı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Zirvede birçok önemli konu başlıkları görüşüldü. Peki, öğretmen ataması ile ilgili karar alındı mı? Kabine toplantısı sonuçları merak ediliyor. İşte kabine toplantısında alınan kararlar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Terörle mücadeleden ekonomiye birçok kritik konu başlığının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ise öğretmen atamaları oldu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ GELİŞME VAR MI?

Toplantının ana gündemi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de belirttiği üzere öğretmen atamaları oldu. Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti.

KABİNE TOPLANTISI SONUCU

Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi oldu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırıldı. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşüldü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde oldu. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alındı. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyle istişare etti.