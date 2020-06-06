Prof. Dr. Levent Eraslan: "Çin sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden propaganda yapıyor"
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Prof. Dr. Levent Eraslan: "Çin sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden propaganda yapıyor"

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, hacklenen ve yeni açılan sosyal medya hesaplarının kısa sürede Çin propagandası yapan hesaplara dönüştürüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Levent Eraslan:
06.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:31

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, hacklenen ve yeni açılan sosyal medya hesaplarının kısa sürede Çin propagandası yapan hesaplara dönüştürüldüğünü bildirdi.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Çin'in çok sayıda sahte ve çalıntı sosyal medya hesabı üzerinden özellikle Facebook, Twitter ve YouTube gibi çok popüler platformlarda hükümet yanlısı bir gündem oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

Çin hükümetinin sosyal medya üzerinden ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını takdir eden ve öven paylaşımların olduğu sosyal medya hesapları ile dünyanın gündeminde yer alıp kendisiyle ilgili olumlu bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Eraslan, şöyle devam etti:

"Twitter üzerinden paylaşım yapan sahte bir hesap kullanıcısının paylaşımları analiz

edilmiş ve hesabın özellikle siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Hesaptan ABD'nin Kovid-19 salgınıyla baş edemediği ve Çin yönetiminin bu

salgın boyunca çok başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirdiğini savunan paylaşımlar yer

almaktadır. Aynı hesap muhalefet hareketler hakkında paylaştığı olumsuz mesajlarla algı oluşturmaya çalışmaktadır. Çin'de benzer paylaşımlarla sosyal medya üzerinde etki yaratmak için günden güne büyümeye çalışan ve etki alanını genişleten ağın, 1000'den fazla Twitter hesabı, 53 Facebook sayfası, 61 Facebook hesabı, 10 bin aboneye sahip 187 Youtube kanalı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Çin hükumeti, bu hesapları kullanıcı gibi görünen ama beğeni, izlenme gibi sosyal medya sayılarında hileli yönlendirme yapan programla destekleyerek, bu hesaplardan yapılan paylaşımları dünya gündemine taşımaya çalıştığı belirlenmiştir. Hacklenen ve yeni açılan sosyal medya hesapları kısa sürede Çin propagandası yapan hesaplara dönüştürülerek Çin hükümeti yanlısı algı üretmeye çalışmaktadır."

"Twitter 5 binden fazla şüpheli hesabı askıya aldı"

Eraslan, Twitter şirketinin Çin'in algı operasyonlarının farkında olduğunu belirten

çalışmalar ortaya koyduğunu vurgulayarak, şirketin ağustos ve eylül aylarında Çin'in devlet kontrolündeki

5 binden fazla şüpheli hesabını askıya aldığını ifade etti.

Twitter'ın oluşturulmuş ancak henüz çok aktif olmayan yaklaşık 200 bin ilgili hesabı da kapattığına değinen Eraslan, şunları söyledi:

"Kovid-19 salgının dünyaya yayılmasıyla, bu hesaplar Çin hükümetinin yurt dışındaki

imajını desteklemeye ve kendi topraklarında desteğini artırmaya çalışmaktadır. Çin'in, Kovid-19 bilgi savaşında bir Twitter saldırısı başlattığı ocak ayından bu yana resmi

hükümet tweetlerini iki katından fazla sayıya ulaşması ve artan bot hesaplar tarafından kanıtlanır durumdadır. Ayrıca Çinli diplomatlar yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ABD ordusunun Çin'e Kovid-19 getirdiğini iddia eden bir komplo teorisini destekleyerek bir algı yönetimi yapmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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