Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, " Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı diye anons ettikleri adama daha sonra parti genel başkanlığını dahi yeterli görmemeye başladılar" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Merkez İlçe Başkanlığı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'nin hızla 2024 seçimlerine doğru gittiğini hatırlattı. Seçimlere kısa bir zaman kaldığını ifade eden Yılmaz, "6-7 aylık bir zaman kaldı. Bazen muhalefet diyor ki, 'Biz yerel seçimlere hazırlanıyoruz.' Biz içimizden şaşırıyoruz. Yani, bir muhalefet partisi üst üste her girdikleri seçimde mağlup olmuş olan siyasi hareket veya onun ortakları önümüzde 6-7 ay kalmış olan bir seçime yeni hazırlığa başladıklarını söylüyorlar. Biz ise buna şaşırıyoruz. Bizim farklarımızdan bir tanesi 2024 seçimlerine 2019'de geçirdiğimiz 31 Mart seçimlerinden sonraki gün, 1 Nisan 2019 günü başladık. Ben hatırlıyorum. Ben o zaman milletvekiliydim ama belediye başkanlarımız göreve başladılar. Yerel yönetim başkanlarımız, illerimizdeki il başkanı yardımcılarımızın isimleri belirlenmişti. Onlar hızla çalışmalara başladılar. Meclis üyelerimizin motivasyonu, onların eğitimi, hatırlayın Siyaset Akademisi faaliyetleri falan. 'Ya biz seçimden çıktık. Biraz dinlenelim, ara verelim' hiç demeksizin o gün bugün biz zaten koşuyoruz" dedi.

"Şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde milletimiz bize görev verecek"

Yerel seçimlerde vatandaşların AK Parti'ye desteğini sürdüreceğine inandıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar olduğundan çok geniş bir spektrumda şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde milletimiz bize görev verecek. Buna inanıyoruz. Çünkü biz işimizi iyi yapıyoruz. Çünkü biz işimizi milletimizin ihtiyaçları olarak görüyoruz. İnsanımıza dokunmanın, insanımıza dokunan hizmetleri yapmamızın önceliği olarak düşünüyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını, şehirlerimizin ihtiyaçlarını, şehirlerimizde insan odaklı hizmetlerin insanımız tarafından dile getirildiğinde onu yerine getiremediğimiz takdirde içimize dert olduğunu, Cumhurbaşkanımızın 'Biz dertliyiz' deyişinin bu olduğunu düşünüyoruz."

"13. Cumhurbaşkanı diye anons ettikleri adama genel başkanlığı dahi yeterli görmemeye başladılar"

Yılmaz, 3 yılı aşkın süredir görev yapan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz, Osmangazi Köprüsü'nün kente önemli değer kattığını anlattı. Yılmaz, muhalefeti de içine düştüğü durum nedeniyle eleştirerek şunları kaydetti:

"Biz ideolojik tartışmaları, makam itiş kakışlarını, masa etrafında toplanıp dağılmaları, dağıldıktan sonra birbirine söylenmeyecek lafları söyleyen o siyasi anlayışların, o siyasi paradoksların dışında ülkemize hizmeti konuşuyoruz. Siz hiçbir AK Parti toplantısında, hiçbir AK Partili siyasi figürün tutup da buna benzer makam, birbirleriyle ilgili rekabeti çarşıya pazara adeta eski çamaşır gibi döktüklerine tanık olmamışınızdır. Bunlar 28 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı' diye anons ettikleri adama daha sonra parti genel başkanlığını dahi yeterli görmemeye başladılar. 'Değişim lazım ya, bunu değiştirmemiz lazım, bizim olmamız lazım' diyenler ortaya çıktı, hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar vefasızlığı, bir siyasi süreçte, siyasi tarihimizde de az görür olduk. O bakımdan biz işimizi yapıyoruz."

Çok iyi bir seçim stratejisi yürüteceklerini anlatan Yılmaz, "Onlar gibi birbirleriyle uğraşan, birbirinin kuyusunu kazan, birbirleriyle olan hizip ve kliklerden, o makam yarışlarından, makam kavgalarından uzak bir aile huzurumuz var çok şükür, ona güveniyoruz" diye konuştu.

"Milletimizin isteğinin ne olduğunu çok iyi göreceğiz, tespit edeceğiz"

Yılmaz, AK Parti'nin aday kriterleriyle ilgili ise, "Bizim adayımızı millet belirler. Milletimizi istediğini, milletimizin neyi, kimi istediğini çok iyi anlarız. Çünkü biz siyaseti iyi okuyan, iyi ilmi çalışmalar da yapan ve bunun sonucuna göre karar veren bir siyasi hareket olduğumuz için Türkiye'yi bunca yıldır başarıdan başarıya koşturdu Cumhurbaşkanımız ve onun ekibi. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde milletimizin isteğinin ne olduğunu çok iyi göreceğiz, tespit edeceğiz. Ona göre o şehirleri de Allah'ın izniyle biz kazanacağız."

Toplantıya AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti yöneticileri katıldı. - YALOVA