Yerel Seçim Tarihi 2024 Açıklandı

Türkiye'de her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerin 2024 yılında ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile bu konu da sonunda netliğe kavuştu. Yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 olarak açıklandı!

Türkiye'de her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerin 2024 yılında ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile bu konu da sonunda netliğe kavuştu. İşte detaylar…

Yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 olarak açıklandı!

Yerel seçimler, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılan seçimlerdir. Belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için yapılan seçimler, Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir yere sahiptir.

Seçimler, 5 yılda bir yapılmaktadır. En son yerel seçimler 2019 yılında yapıldı. 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında, 922 ilçenin tamamında, 30 büyükşehir belediyesinin tamamında ve 328 il belediyesinin tamamında seçim yapılacak.

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Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 olarak açıklandı. İlgili kararın tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.