Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail, Gazze'de işlenen soykırım suçunun ortağıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gazze'de yaşanan katliamlara ilişkin açıklamalarda bulundu ve İsrail'i terör örgütü olarak nitelendirdi. Kılıç, uluslararası örgütler ve devletlerin de İsrail ile birlikte soykırım suçunun ortağı olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İsrail ile birlikte uluslararası örgütler ve devletler de Gazze'de işlenen soykırım suçunun ortağıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de 13 bin 500 sivilin katledildiğini belirten Kılıç, "İsrail bir devlet değil, terör örgütü olarak hareket etmiştir." diye konuştu.

Kılıç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivillerin sayısının, İsrail'in Gazze'de 40 günde katlettiği kadın ve çocuk sayısından az olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

" İsrail'i teşvik edenler; ABD, AB, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya başta olmak üzere, İsrail'i teşvik eden devletler soykırıma tanıklık etmiyor, aynı zamanda soykırım suçuna iştirak ediyor. İsrail ile birlikte uluslararası örgütler ve devletler de Gazze'de işlenen soykırım suçunun ortağıdır."

"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz"

Kılıç, bir gazetecinin cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim esası değildir. Eğer ki 50+1 sisteminden duyulan memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri Anayasa paketinin içerisinde getirirler, biz de değerlendirmemizi yapar, fikrimizi söyleriz ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir."