Epstein Belgeleri: Trump ve Gates İddiaları

ABD Adalet Bakanlığı tarafından cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin olarak yayınlanan milyonlarca belgede ABD Başkanı Trump'ın isminin yüzlerce defa geçtiği görülürken, belgelerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de zührevi hastalığa yakalandığına ilişkin iddialar yer aldı.

Üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak yeni yayınlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin yüzlerce defa geçtiği görüldü. Fakat yetkililer, bunun ağırlıkla seçim öncesi dönemde FBI'ın ulusal güvenlik, terör ve federal suçlara ilişkin ihbar hattına herhangi bir delil sunulmadan iletilen ihbarlardan oluştuğunu açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, son yayınlanan belgelerdeki iddialar konusunda "Bazı belgeler, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a müracaat edilerek yapılmış olan ve Trump'a yönelik gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor. Açık olmak gerekirse, bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. En ufak bir inandırıcılık payı olsaydı, çoktan Başkan Trump'a karşı bir silah olarak kullanılmış olurdu" açıklamasını yaptı.

Büyük bir kısmı Trump, Epstein ve diğer yüksek profilli isimler aleyhindeki doğrulanmamış ihbarlardan oluşan suçlamalar arasında Epstein tarafından istismar edilen bazı kurbanların Trump tarafından da cinsel eylemlere zorlandığı iddiaları yer alıyor.

İhbarlar arasında 1984'te 13 yaşında olan bir arkadaşının Trump tarafından cinsel eylemlere zorlandığını ileri süren bir kişi, ismini vermediği arkadaşının Epstein tarafından da istismar edildiği suçlamasında bulundu. İhbarlar arasında ayrıca Trump'ın yeni doğan bir bebeğin öldürülmesine tanık olduğu gibi kan dondurucu bir suçlama da yer aldı. Trump aleyhindeki suçlamalar arasında ayrıca Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunda "takvim kızları" formatında partiler düzenlenmesi ve reşit olmayan kızlara yönelik aşırı istismar suçlamaları da öne çıktı.

Bill Gates'in zührevi hastalık kaptığı iddiası

Yeni paylaşılan belgeler arasında Epstein tarafından kaleme alındığı düşünülen fakat Microsoft şirketinin kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates'e gönderilip gönderilmediği belli olmayan taslak halindeki iki e-postada Bill Gates'in zührevi hastalık kaptığı iddiası yer aldı.

"Sevgili Bill," ifadesiyle başlayan bir e-postada Gates'in dostluklarını bitirme kararından şikayet edildiği ve Gates'in 2021'de boşandığı eşi Melinda da dahil olmak üzere herkesten gizlediği bir zührevi hastalığa yakalandığına ilişkin iddialar ortaya çıktı.

Epstein olduğuna inanılan kişinin ifadelerinde Gates'in Rus kadınlarla cinsi münasebet yoluyla kaptığı hastalık için ilaç temin etmek zorunda kaldığından bahsettiği de görüldü. Bill Gates adına konuşan bir sözcü, basına yaptığı açıklamada bu iddiayı kesin surette reddetti. Sözcü, iddiayı "bütünüyle saçmalık ve tamamen yalan" ifadeleriyle tanımladı.

Epstein, Mandelson'un partnerine 10 bin sterlin göndermiş

Yeni yayınlanan belgelerde ayrıca Epstein'in 2009 yılında İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Lord Peter Mandelson'un partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıktı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001, ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson'un partneri da Silva'nın Epstein'e gönderdiği bir e-postada banka bilgilerini paylaştığı ve "Yardım edebileceğiniz her miktar için müteşekkir oluruz" dediği görüldü. Başka bir e-postada ise Mandelson'un Epstein'e ait mülklerden birinde kalma talebinde bulunduğu tespit edildi.

"Dük" lakaplı biri, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldı

Yeni yayınlanan belgelerde ayrıca İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı birinin Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıktı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu görüldü. Eski York Dükü Andrew, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

3,5 milyon sayfa belge yayınlanmıştı

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein'e ilişkin 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıklamıştı. Belgeler arasında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in 2015 yılında bir e-postada Epstein'in asistanı ile iletişim kurarak, Epstein'i dönemin ABD Başkanı adayı olan Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet ettiği görülmüştü.

Başka bir e-postada ise 2013 yılında milyarder iş insanı Elon Musk'ın Epstein'e Karayipler'deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıkmıştı. Musk, Aralık 2013 tarihli bir e-postada Epstein'e, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası'nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" diye yazmıştı.

Epstein 2019'da cezaevinde ölü bulunmuştu

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, cinsel ilişki amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019'da cezaevinde ölü bulunmuş, yetkililer Epstein'in intihar ettiğini açıklamıştı.

Epstein'in intihar ettiği saatlerde cezaevindeki kamera sisteminin çalışmaması gibi bazı detaylar, dünyanın en etkili isimleriyle bağlantıları olan Epstein'in nasıl öldüğüne ilişkin komplo teorilerine neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump, Epstein ile dostluk ilişkisini, Epstein cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla karşılaşmadan çok daha önce kestiğini söylemiş ve herhangi bir suistimal iddialarını sert bir dille reddetmişti.

Mendelson ise 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı. - WASHINGTON