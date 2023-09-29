Yalova Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kent Güvenliği Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Yalova Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Danışma Kurulu toplantısı düzelendi.

Vali Yardımcısı Aziz Mercan başkanlığında Yalova Valiliği'nde gerçekleştirilen Kent Güvenliği Danışma Kurulu toplantısına ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mercan,"Kent Güvenlik Danışma Kurulu, toplum destekli hizmetimizin yürütüldüğü ve takibinin yapıldığı kurulumuzdur. Toplum destekli hizmetin temeli her şeyden önce polisimize güven duyularak, güven ortamının sağlanması için halkımızın polisimize yardımcı olması, polisimizin de halkımıza güven vererek onlara daha yakından hizmet ederek, problemlerini daha yakından görerek, daha hassasiyet içerisinde dengeli bir güvenlik hizmeti sunulmasına imkan tanıyan bir sistemdir. Çok önemsediğimiz bir birimdir. Yaşadığımız çağda büyük kentlerde özellikle ciddi asayiş olayları yaşıyoruz. Tabi polisimiz elinden geldiği kadar bu olaylarla mücadele ediyor. Fakat tabi bunun üstesinden gelebilmek için vatandaşımızın, halkımızın gayretlerine ihtiyacımız en üst düzeydedir. Buradaki amacımız da budur" dedi.

"Bu hizmeti önemsiyoruz"

Mercan, eskiden mahalle bekçilerin önemli bir görev sürdürdüğünü anlatan Mercan, "Toplum destekli hizmetin babası budur. Uzunca bir aradan sonra tekrar bekçilerimiz göreve başladı, asayiş ve güvenlik hizmetinin daha etkili yapılması arzu edildi ama aynı zamanda da toplum destekli polislik hizmetinin temeline katkı sunabilecek bir birim olarak da düşünülmekte. Dolayısıyla bu hizmeti son derece önemsiyoruz. Toplantıya davet ettiğimiz kurumlarımızın, STK'larımızın değerli katkılarını özellikle arzu ediyoruz. Ben katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Vali Yardımcısı Aziz Mercan'ın konuşmasının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Ahmet Doğan sunum gerçekleştirdi. - YALOVA