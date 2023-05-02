Varank ve Kasapoğlu, Kordon'da gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Kordon'da düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, Türkiye'nin otomobili Togg ve diğer projeler hakkında konuştu. Bakan Kasapoğlu ise gençlerle şarkı söyledi ve AK Parti'nin gençlere verdiği önemi vurguladı.

VARANK VE KASAPOĞLU, KORDON'DA ÇİMLERİN ÜZERİNDE GENÇLERLE BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Gençlik Kolları Genel Başkanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Kordon'da çimlerin üzerinde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Programa AK Parti İzmir Gençlik Kollar Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir milletvekili adayları ve gençler katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, 21 yıldır aziz milletin hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için yoluna devam eden siyasi parti olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan ise "Tüm branşların içinde gençlik var. Togg burada. 60 yıllık hayalimiz olan icadı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu ortaya koyduk. O programda fabrikadan iniş tarihini açıkladık. Ne kadar gurur duysak az" dedi.

Kenan YEŞİL/ İZMİR, -