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Uğur İbrahim Altay, Küresel Göç Forumu'na katıldı

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UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'na katıldı. Başkan Altay, dünyada barış ikliminin tesis edilmesi, çatışmaların son bulması, zorunlu göçe tabi tutulan insanların haklarının savunulması, iklim değişikliği, gıda krizi ve daha pek çok konuda çözüm üretmek için çalıştıklarını vurguladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'na katıldı.

4 yılda bir düzenlenen ve dünyada mültecilere yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük uluslararası toplantı olan forumda katılımcılara hitap eden Başkan Altay, dünyada barış ikliminin tesis edilmesi, çatışmaların son bulması, zorunlu göçe tabi tutulan insanların haklarının savunulması, iklim değişikliği, gıda krizi ve daha pek çok konuda çözüm üretmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

"Sivillerin hayatlarını korumak tüm insanlık olarak ortak sorumluluğumuzdur"

Bu süreçte en büyük önceliklerinin dünyanın her yerinde yarınların düne göre daha güzel olması için gayret etmek olacağını kaydeden Başkan Altay, "Bizler küresel meselelere bu çerçeveden bakarken; ne yazık ki bazı bölgelerde her geçen gün, düne göre daha da kötü bir hal almaktadır. Küresel Mülteci Forumu vesilesiyle burada bir araya geldiğimiz şu günlerde, ablukaya alınan, sığınacak yeri ve imkanı olmayan, tarifsiz acılar çeken Filistin ve özellikle Gazze halkının acılarını en çok ve en yüksek sesle biz dile getirmeliyiz. Bu konuya özellikle değinerek dünyanın her yerindeki zulmü, insanların acı çekmesini önlemek ve sivillerin hayatlarını korumak için somut adımlar atmak tüm insanlık olarak ortak sorumluluğumuzdur. Şehirlerimizin, bölgelerimizin ve ortaklıklarımızın gücü, toplumlarımızda hayatların güvence altına alınmasına ve insan haklarının korunmasına hizmet etmelidir" diye konuştu.

Başkan Altay, Avrupa'nın merkezinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'nda yaptığı konuşma sonrasında programla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in yaptığı soykırımı ifade ettik"

Toplantılarda Türkiye'nin mülteciler konusunda ve dünya genelinde insani yardımlarla ilgili yaptıklarını bilgilendirme imkanı bulduklarını kaydeden Başkan Altay, "Ayrıca mülteciler konusunda belediyelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulunduk. Toplantının en önemli gündemlerinden birisi bizim için Gazze'de yaşananları ve Gazze'de yaşayan Müslümanların çektiği acıları, İsrail'in yaptığı soykırımı ifade etme fırsatımız oldu. Burada aslında dünya üzerindeki tüm mazlumların sesi olarak yaşadıkları sorunları ifade etmeye çalışıyoruz. Dünya üzerinde çok büyük bir göç ve mülteci hareketi var. Bu durum, şehirlerimizde çok önemli problemler oluşturuyor ama asıl sorun, göç ve mülteci hareketini oluşturan olaylar. İklim değişikliği, savaşların önlenmesi gibi konularda çalışmaya devam ediyoruz. Daha yaşanabilir dünya için çalışmaya ve Konya'mızı temsil etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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