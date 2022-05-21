Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tacikistan' açıklaması - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tacikistan' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tacikistan' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kardeş Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve maalesef güvenlik personeli dahil, ölüm ve yaralanmalara neden olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede toplumsal barışın ve istikrarın süratle yeniden tesis edilmesini ümit ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Tacikistan'a başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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