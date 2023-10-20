Tunus'ta Hakimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Tunus'ta Adalet Sarayı önünde düzenlenen gösteride hakimler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek gösterdi. Gösteriye avukatlar da destek verdi.

Tunus'ta "Filistin ile dayanışma" gösterisi düzenleyen hakimler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Tunuslu Hakimler Birliğinin çağrısı üzerine başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplanan hakimler, Filistin bayrakları ve Filistin'e destek sloganlarının yazıldığı dövizler taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden hakimler, "Katiller, Gazze'den elinizi çekin", "İsrail'e normalleşme suçtur", "Diren diren Filistin" sloganları attı.

Tunuslu avukatların da destek verdiği gösteri olaysız sona erdi.

Tunus'ta, İsrail'in Gazze saldırısının ardından başlayan Filistin'e destek gösteri ülke çapında devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla toplanan göstericiler, ABD ve Fransa büyükelçilikleri önünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ediyor.