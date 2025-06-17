Trump, Orta Doğu Gelişmeleri Nedeniyle G7 Zirvesi'nden Erken Ayrılıyor

Trump, Orta Doğu Gelişmeleri Nedeniyle G7 Zirvesi'nden Erken Ayrılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın zirvede önemli bir ticaret anlaşması imzaladığını da belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle" Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurdu.

İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın programı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurarak, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ve Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak, Başkan Trump Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet başkanlarının akşam yemeğinin ardından bu gece zirveden ayrılacak" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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