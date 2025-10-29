Trump: 'Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeyeceğim, uygun bir zaman bulamadık'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapması beklenen muhtemel görüşmenin Güney Kore ziyareti sırasında gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Sadece uygun bir zaman bulamadık. Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geliyor. Bu ziyaretin asıl odak noktası da buydu" dedi. İlerleyen süreçte Kim ile görüşmeye istekli olduğunu yineleyen Trump, "Başka ziyaretlerimiz olacak ve Kim Jong-un ve herkesle birlikte işleri rayına oturtmak için çok sıkı çalışacağız, çünkü akıl karı olan bu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Kore'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Güney Kore lideri Lee görüşmede, Trump'ın Güney Kore'ye 2'nci devlet ziyaretini yapan ilk yabancı lider ve en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan ilk ABD başkanı olduğuna dikkat çekerek, "Yani toplantımız oldukça anlamlı" dedi. Trump'ın göreve başlamasından bu yana birçok savaşı sona erdirdiğini ve barışa katkı sağladığını söyleyen Lee, "Şüphesiz ki siz bir barış elçisisiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'a Kore barışını sağlama çağrısı

Yaşanan savaşlara ve ölümlere rağmen Trump'ın dünyanın birçok bölgesine barış getirdiğini aktaran Lee, "Umarım barışı sağlama konusundaki becerileriniz Kore Yarımadası'nda da işe yarar ve böylece buraya da barış getirebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse insanlık tarihine adınız kalıcı olarak yazılacaktır. Ayrıca Kore halkı da bunu büyük bir memnuniyetle karşılayacaktır" dedi. Kore Yarımadası'nda barışın uzun süredir arzulanan bir hedef olduğunun altını çizen Lee, "Defalarca söylediğim gibi siz mükemmel bir barış yapıcısınız. Eğer bize yardım edebilir ve Kore Yarımadası'nda barışı tesis edebilirseniz, biz de sizi yarımadada bir barış elçisi olarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kim ile diyaloğa açık olmanız büyük anlam taşıyor"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Trump'ın iyi niyetini görmesini umduğunu ifade eden Lee, "Kuzey Kore lideri Kim ile buluşmanız gerçekleşmedi, ama onunla diyaloğa açık olmanız ve bu konuda istekli görünmeniz bizim için zaten büyük bir anlam taşıyor" dedi. Trump'ın bu konudaki kararlığının geleceğe yönelik umut tohumları ektiğinin altını çizen Lee, "Sözlerinizin ve jestlerinizin, daha iyi ilişkiler için yeni fırsatların kapısını aralayacağını umuyorum. Bu çabanızda sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore savunma bütçesini artıracak

Güney Kore'nin barış umuduna rağmen yarımadanın hala teknik olarak savaş halinde olduğunu hatırlatan Lee, "İki Kore, teknik olarak savaşta ama ABD'nin ve uluslararası toplumun yardımları sayesinde ekonomimizi büyütebildik ve ülkemizi geliştirdik. Bundan sonra ikili ilişkilerimiz ittifakımızın modernizasyonuna odaklanacak, böylece bu ittifak daha kapsamlı ve stratejik bir hale gelecek" dedi. Bu kapsamda Güney Kore'nin savunma bütçesini artıracağını söyleyen Lee, "Askeri harcamalarımızı genişleterek ordumuzun kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Şu anda bizim savunma bütçemiz, Kuzey Kore'nin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık 1.4 katı. Dolayısıyla askeri harcamalarımız oldukça yüksek ve bu alanda dünyada beşinci sıradayız. Yani zaten hatırı sayılır bir bütçemiz var. Ancak sizin üzerinizdeki savunma yükünü hafifletmenin önemli olduğunu biliyorum. Bu nedenle askeri harcamalarımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan nükleer denizaltı desteği istedi

Trump'a daha önce tam olarak iletemediği bir talebi de toplantı sırasında ileten Lee, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar konusunda, bize bu denizaltılar için nükleer yakıt temin edilmesi hususunda desteğinizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel denizaltılar istiyoruz" dedi. Güney Kore'nin halihazırda sahip olduğu konvansiyonel denizaltıların kabiliyetlerinin sınırlı olduğunu ifade eden Lee, "Eğer bize nükleer enerji ve yakıt tedarikine izin verir ve destek olursanız, denizaltı ve diğer askeri gemi inşasında size katkıda bulunabiliriz. Nükleer enerjili denizaltılara sahip olursak bölgedeki devriye ve izleme faaliyetlerinde size yardımcı olabiliriz. Kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda desteğinizi daha önce açıkladığınızı biliyorum. Eğer iki ülke arasında bu konuda çalışma düzeyinde istişareleri kolaylaştırırsanız iyi sonuçlar elde edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Koreli şirketler ABD'ye yatırım yapmaya devam edecek"

Trump'ın ABD'yi daha güçlü bir ülke yapmaya yönelik hamlelerinin sonuçlarını gördüklerini söyleyen Lee, "Bu çerçevede Koreli şirketler ABD'ye yatırım yapmaya devam edecek. Üretim sektörünüzün yeniden canlandırılmasına yönelik çabalarınızı destekleyeceğiz. Gemi inşa alanındaki iş birliğimiz de sürecek, bu hem Kore hem de ABD ekonomisi için faydalı olacak. Tüm bu çabalar ikili ilişkilerimizi ve ittifakımızı daha da güçlendirecektir" diye konuştu. Lee, daha iyi bir Kore, daha iyi bir ABD ve daha güçlü bir ittifak için iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Trump'tan Kore barışı için çalışma taahhüdü

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasına Güney Kore ve ABD arasında büyük bir dostluk ve sevgi olduğuna dikkat çekerek başladı. Korelerarası savaşın resmi olarak sona ermemesine rağmen çözüm için elinden geleni yapacağını söyleyen Trump, "Dünyada pek çok sorunu çözme fırsatım oldu. Bu kadar çok sorun olduğunu bile bilmiyordum. Kimsenin farkında bile olmadığı ülkeler, birbirleriyle savaş halindeydi ve milyonlarca insan ölüyordu. Onların çoğunu çözdük, bir tanesi hariç: Rusya-Ukrayna. Onu da yakında çözeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda seninle, ekibinle ve pek çok başka kişiyle birlikte çalışacağım. Mantıklı bir çözüm bulabilir miyiz, bunu göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sağduyuyla hareket edilirse bu mesele çözülebilir"

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile arasının iyi olduğunu yineledi. Kim Jong ile yapması beklenen muhtemel görüşmenin Güney Kore ziyareti sırasında gerçekleştirilmeyeceğini belirten Trump, "Sadece uygun bir zaman bulamadık. Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geliyor; bu, hepimiz için ve dünya için çok önemli bir olay. Siz de toplantıyı dikkatle izleyeceksiniz. Hepimiz o görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve bunun herkes için çok iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu ziyaretin asıl odak noktası da buydu" ifadelerini kullandı. Buna rağmen ilerleyen süreçte Kim ile görüşmeye kararlı olduğunu söyleyen Trump, "Ama başka ziyaretlerimiz olacak ve Kim Jong-un ve herkesle birlikte işleri rayına oturtmak için çok sıkı çalışacağız, çünkü akıl karı olan bu. Benim birkaç sevdiğim kelime vardır, biri de 'sağduyu'. Sağduyuyla hareket edilirse bu mesele çözülebilir. Biraz zaman alabilir, sabır gerekebilir, ama kesinlikle çözüleceğine eminim" diye konuştu.

Güney Kore'ye teşekkür etti

Kendisine yapılan nazik karşılama ve jestlerin Güney Kore ve ABD arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu belirten Trump, "Siz kısa sürede çok şey başardınız, yaptıklarınız gerçekten inanılmaz. Artık gemi inşasında da bizimle çalışıyorsunuz, bu konuda adeta bir usta oldunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD bu alanda açık ara bir numaraydı. Fakat daha sonra alınan kötü kararlar yüzünden gemi üretimini neredeyse tamamen bırakmıştık. Oysa gemi üretimi bir gereklilik. Şimdi Philadelphia tersanelerinde ve başka yerlerde birlikte çalışıyoruz. ABD'de birlikte gemiler inşa edeceğiz. Gemi üretimini yeniden başlatacağız ve kısa sürede yeniden zirveye çıkacağız" dedi.

"Savunma konusunda sizinle birlikte çalışacağız"

Konuşmasında askeri kabiliyetlerin önemine de değinen Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun savunma konularında önemli diplomatik faaliyetler yürüttüğüne işaret etti. Savunma kadar ABD'nin saldırı kabiliyetlerinin de ileri olduğunu vurgulayan Trump, "Savunma, diğer ülkeleri destekleme açısından çok önemli. Sizinle birlikte çalışacağız ve üzerinizdeki o kalıcı gölgeyi, evet, öyle adlandırmak doğru olur, ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Trump, Lee'nin şimdiden harika bir başkan olduğunu ve bundan sonra da iyi işlere imza atacağına inandığını ifade etti. - SEUL