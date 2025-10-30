Trump: "Fentanil nedeniyle Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 20'den yüzde 10'a düşürme kararı aldım"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Çin'e fentanil akışı gerekçesiyle uyguladığı yüzde 20'lik vergide indirime gittiğini belirterek, "Xi'nin bugünkü açıklamaları üzerine bu vergiyi yüzde 10'a düşürme kararı aldım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantının "olağanüstü" geçtiğini belirten Trump, "Bence o, çok güçlü ve kudretli bir ülke olan Çin'in büyük bir lideri. Ne diyebilirim ki? Gerçekten de olağanüstü kararlar alındı; birçok konuda sonuca vardık, çok az şey belirsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

"Birçok unsurda mutabık kaldık"

Görüşmede pek çok farklı ve önemli meselenin ele alındığını ifade eden Trump, "Birçok unsurda mutabık kaldık. Özellikle büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, yani derhal satın alınmaya başlanacak" dedi.

Xi'nin dün Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer bazı ürünleri satın almaya başlamasına izin verdiğini hatırlatan Trump, "Bunu biliyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten çok büyük çaplı alımları kapsıyor ve ben bundan dolayı memnuniyet duydum. Bu, oldukça nazik bir jestti" diye konuştu.

"Xi, fentanil konusunda ciddi şekilde çalışacak"

Çin ile aralarındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olan Fentanil meselesinin de gündeme geldiğini kaydeden Trump, "Başkan Xi'nin bu maddenin akışını durdurmak için yoğun çaba göstermesi konusunda anlaştık. Biliyorsunuz, bu oldukça karmaşık bir konu çünkü fentanil çeşitli tıbbi amaçlarla, özellikle de anestezik olarak kullanılıyor. Ancak Xi, bu konuda ve öncül maddelerin kontrolü için ciddi şekilde çalışacak. Yakında bu alanda somut adımlar atıldığını göreceğinizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan yüzde 10'luk gümrük vergisi indirimi

Çin'e fentanil akışını durdurmaması gerekçesiyle yüzde 20'lik bir gümrük vergisi uyguladığını hatırlatan Trump, "Bu oldukça yüksek bir vergiydi. Ancak Xi'nin bugünkü açıklamaları üzerine bu vergiyi yüzde 10'a düşürme kararı aldım; bu da derhal yürürlüğe girecek" açıklamasında bulundu. Xi'nin ABD'ye giren ölümcül fentanil akışını durdurmak için gerçekten çok çabalayacağına inandığını yineleyen Trump, "Yine de bu mesele karmaşık, çünkü fentanilin doğası, öncül kimyasalların etkileri ve yasal kullanım alanları birbirine karışıyor. Ancak yakında bu konuda büyük bir değişim göreceğimizi düşünüyorum. Biz, sizin de sıkça sorduğunuz pek çok konuyu zaten ele aldık. Sorularınızın çoğuna karşılık gelen başlıklar üzerinde büyük ölçüde uzlaştık. Hemen hemen her konuda kabul edilebilir bir mutabakata vardığımızı söyleyebilirim. Elbette her şeyi konuşmadık; belki geriye dönüp bakınca ele alabileceğimiz bazı konular vardı, ama o anda gündeme gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Yarı iletken çipler konusunda hakem konumundayız"

Görüşmede, yarı iletken çipler konusunun da gündeme geldiğini aktaran Trump, "Xi, Nvidia ve diğer bazı Amerikan şirketleriyle bu çiplerin tedariki hakkında görüşmeler yapacak. Biz gerçekten çok kaliteli çipler üretiyoruz ve bu alanda Nvidia açık ara lider konumda. Ben de Nvidia ile görüşeceğim. Ancak Çin tarafı, Nvidia'yla bu konuda neler yapılabileceğini tartışacak. Ben onlara bunun aslında iki taraf arasında bir mesele olduğunu, bizim ise daha çok hakem gibi bir konumda bulunduğumuzu söyledim" diye konuştu.

"Ticaret anlaşmasının genel çerçevesi uzun vadeli olacak"

Donald Trump, "Şu anda çözülmesi gereken en büyük sorunlar neler ve Çin'le bir ticaret anlaşmasını ne kadar yakında imzalayabileceğinizi düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Ticaret anlaşmasının yakında imzalanabileceğini belirten Trump, "Sanırım çok yakında. Artık çok fazla büyük engel kalmadı. Şu anda elimizde bir anlaşma var ve her yıl bu anlaşmayı yeniden müzakere edeceğiz. Ancak bu anlaşmanın bir yıldan çok daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonunda küçük revizyonlar olabilir, fakat genel çerçeve uzun vadeli olacak" değerlendirmesini yaptı.

Nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmazlıkların da büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Trump, "Bu sadece ABD'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir konuydu. Artık üretim ve alım süreçleri devam edecek. Başka ülkelerden de bu elementleri tedarik ediyoruz ama Çin'le yaşanan tıkanıklık tamamen ortadan kalktı. Artık nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engel yok; umarım bu kelimeyi bir süreliğine sözlüğümüzden çıkarabiliriz" dedi.

Bir soru üzerine, Çin ile üzerinde mutabık kalınan anlaşmanın 1 yıl geçerli olacağını ifade eden Trump, "Bir yılın sonunda, tıpkı diğer anlaşmalarda yaptığımız gibi, süresini uzatacağız. Bu bir yıllık bir düzenleme ama zamanla oldukça rutin biçimde uzatılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 47'ye indi"

Trump, "Yeni gümrük vergisi oranınız Çin malları için ne olacak?" sorusuna da, "Oranlar hemen hemen aynı. Önceden toplamda yüzde 57'ydi, şimdi yüzde 47'ye indi. Bu düşüşün nedeni, Çin'in fentanil konusunda gerçekten güçlü önlemler almaya başlaması. Bu konuda somut adımlar atıldığını zaten görmeye başladık. Dolayısıyla bu nedenle vergiyi yüzde 10 oranında düşürdük" yanıtını verdi.

"Nisan ayında Çin'e gideceğim"

ABD Başkanı Trump, Xi ile gelecekte yeniden görüşme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Bu da üzerinde anlaştığımız bir diğer konu. Nisan ayında Çin'e gideceğim ve ardından Başkan Xi de bana bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretin nerede olacağına dair kesin karar verilmedi ama Florida, Palm Beach ya da Washington D.C. seçenekleri arasında değerlendiriliyor" dedi.

"Ukrayna konusunda Xi ile birlikte çalışmaya karar verdik"

Özellikle Ukrayna meselesinin uzun bir süre konuşulduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Tarafların şu anda tamamen kilitlenmiş durumda olduğunu ve savaşı sürdürdüklerini düşünüyoruz. Bazen, ne yazık ki, onları kendi hallerine bırakmak gerekiyor. Garip ama gerçek bu. Yine de Başkan Xi bu konuda bize yardımcı olacak, biz de Ukrayna meselesi üzerinde birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Rusya'dan petrol alımının detaylarını konuşmadık"

Çin'in Rusya'dan petrol alımı konusunda yapacak fazla bir şey olmadığını belirten Donald Trump, "Çin, uzun süredir Rusya'dan petrol satın alıyor. Bu, Çin'in enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Bu konuda Hindistan'ın tutumu oldukça yapıcıydı, onu da belirtmeliyim. Ancak petrolün detaylarını konuşmadık. Esas olarak, savaşı bitirmek için neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu savaş ne Çin'i ne de bizi doğrudan etkiliyor, ama ben artık bunun sona ermesini istiyorum. Her gün altı, yedi, sekiz bin genç asker, çoğu gencecik insan ölüyor" dedi.

"Amacımız Rusya-Ukrayna savaşına çözüm üretmek"

Rusya-Ukrayna savaşının ABD'ye mali yük getirmediğini, hatta kazanç sağladığını vurgulayan ABD başkanı, "Çünkü biz silahları NATO'ya satıyoruz. NATO ülkeleri bu silahları bizden tam fiyatıyla satın alıyor ve ardından büyük ölçüde Ukrayna'ya gönderiyorlar. Ancak para kazanmaktan bahsetmek bile istemem, mesele bu değil. Bizim amacımız, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaşı sona erdirebilmek için ortak bir çözüm üretmek" değerlendirmesini yaptı.

"Hepsi nükleer test yapıyor, bizim de yeniden başlamamız gerek"

Trump'a, Xi görüşmesinin hemen öncesinde neden "Nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatı verdiği" de soruldu. Bunun diğer ülkelerle ilgili olduğunu savunan Trump, "Görünüşe göre hepsi nükleer testler yapıyor. Bizim dünyadaki en büyük nükleer silah stoğuna sahip olduğumuzu biliyorsunuz, ancak uzun yıllardır test yapmıyoruz. Başkaları test yapmaya devam ederken bizim tamamen durmamız doğru olmazdı; bu yüzden bizim de aynı şekilde test programlarını yeniden başlatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Trump, yapılacak testlerle ilgili detaylı bilgiyi ilerde vereceklerini vurguladı.

"Gazze'de ateşkes geçerli"

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail, Gazze'yi bombalamadan önce size haber verdi mi? ve şu anda hala bir ateşkes durumu geçerli mi?" sorusu üzerine ise, "Evet, geçerli. İsrail tarafına bir keskin nişancı saldırısı oldu ve bir askerleri hayatını kaybetti. Bunun üzerine misilleme yaptılar. Şu anda durum yeniden ateşkese dönmüş durumda. Ateşkes geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

"Kim, benim dışımda pek fazla insanı sevmiyor"

Merakla beklenen ancak gerçekleşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesine de değinen Trump, "Kim Jong-un'la çok iyi bir ilişkim vardı. Bence ben seçilmemiş olsaydım, o dönemde Hillary Clinton başkan olsaydı -ki Kim ondan hiç hoşlanmaz- büyük bir savaş yaşanabilirdi. Aslına bakarsanız, Kim benim dışımda pek fazla insanı sevmiyor. Bu durumda, gerçekten çok kötü sonuçlara yol açabilecek bir savaş çıkabilirdi" dedi.

"Nükleer silahsızlanma büyük bir gelişme olurdu"

Donald Trump, "Nükleer konusunda daha riskli bir döneme girdiğimizden endişe ediyor musunuz?" sorusuna da, "Hayır, sanmıyorum. Bu konuda kontrolün büyük ölçüde bizde olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki en fazla nükleer silaha sahibiz, ama diğer ülkelerin testler yaptığını görüyorum. Onlar test yapıyorsa, bizim de test etmemiz gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Aslında nükleer silahsızlanmayı görmek istediğini kaydeden Trump, "Çünkü bizde çok fazla var, Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Fakat Çin önümüzdeki dört ya da beş yıl içinde yetişecek. Gerilimin azaltılması ya da onların deyimiyle 'nükleer silahsızlanma' çok büyük bir gelişme olurdu. Bu konuda Rusya'yla zaten görüşmelerimiz sürüyor; eğer bir ilerleme sağlanırsa Çin de bu sürece dahil edilecek" şeklinde konuştu. - SEUL