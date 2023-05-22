Togg'un direksiyonuna geçen Bakan Varank'a yoğun ilgi

Esenyurt'taki programına Togg marka makam aracı ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve araca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Varank, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teşkilat mensuplarıyla 28 Mayıs seçimleri hakkında konuştu. Düzenlenen toplantıda Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini eleştiren Varank, ardından Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada sanayiciye olan desteklerinin devam edeceğini belirten Varank, üreticilerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Esenyurt'tan ayrılmadan önce ilçe meydanında vatandaşlarla buluşan Varank, alana geldiği Togg marka aracı ile vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. İlçe sakinleri uzun süre Bakan Varank ve kullandığı yerli otomobil ile fotoğraf çekildi. Daha sonrasında mikrofonu eline alan Varank, 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

"Vatandaşımızdan özür dilemediler"

AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı'nda partililer ile bir araya gelen Varank, "Biliyorsunuz bu seçim sürecinin bir başlangıcı vardı. Altı tane birbirine benzemeyen partiler bir araya gelerek Türkiye'de bir sistem problemi olduğunu iddia ettiler. Bu sistemi değiştirip parlamenter sistemi geri getireceğiz dediler. Fakat gördük ki vatandaşımızın bu sistemle bir probleminin olmadığı anlaşıldı. Cumhur İttifakının 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu alması, vatandaşımızın bu sistemle ilgili bir probleminin olmadığını gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Millet İttifakı vatandaşımızı ikna edememektedir. Bizler inanıyoruz ki ikinci seçimde vatandaşımız Türkiye gemisi kaptanlığı köşküne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı layık görecektir" dedi.

Seçim günü hakkında da konuşan Bakan Varank, "Seçim gecesi sürekli ekranlara çıkan belediye başkanları kazandıklarını iddia ettiler. Günün sonunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Vatandaşımızdan özür dilemediler" diye konuştu.

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz"

Bakan Varank, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nda ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında ifade ettiği bir formül var. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam. Biz Türkiye'nin sürdürülebilir ve katma değerli kalkınmasının bu formül ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Onun için bütün politikalarımızı bu formüle göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman üreticimizle beraberiz. Gerek teşviklerimizle, gerek yalın üretimle verimliliği arttıracak model fabrikalarımızla Türkiye'yi farklı bir boyuta taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasının yolu katma değerden geçiyor."

Programın sonunda ilçe meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Varank, "Değerli kardeşlerim bugün Esenyurt'tayız. Esenyurt'un caddelerini, sokaklarını dava arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle arşınlıyoruz. Vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Artık son haftaya geldik. 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını inşa edecek liderin seçimini gerçekleştireceğiz. Onun için ben sizlerden şimdiden bir söz almak istiyorum. 28 Mayıs'ta da dimdik durmaya var mıyız? Sayın cumhurbaşkanımızı o sandıktan tekrardan cumhurbaşkanı olarak seçmeye var mıyız? Söz mü?" diye konuştu. - İSTANBUL

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