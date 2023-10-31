TİP Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemesine tepki gösterdi

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) cezaevindeki Hatay milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin 'yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmesi zorunludur' kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) cezaevindeki Hatay milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin "yeniden yargılama ve tahliye kararı verilmesi zorunludur" kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine tepki gösterdi. Atalay, "25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak 'ikili devlet' anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir 'irade' var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?" mesajını paylaştı.

Cezaevindeki TİP Hatay milletvekili Can Atalay, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Atalay'ın açıklaması şöyle:

"1 - 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak 'ikili devlet' anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

2- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye 'gereği için' göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

"TBMM'Yİ ANAYASAL DÜZENİ ASKIYA ALMAYA TEŞEBBÜS EDENLERİ TESPİT ETMEYE DAVET EDİYORUM"

3 - Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir 'irade' var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

4 - Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

5 - TBMM'yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşmüştü. Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Karar, 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gerekçeli kararda, "Anayasa Mahkemesi'nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur" değerlendirmesi yapılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a gönderdiği öğrenildi. Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazmıştı. Yazıda, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından dosya Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir."

Türkiye İşçi Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından; "Türkiye'nin en yüksek yargı kurumunun verdiği karar Hatay Milletvekilimiz Can Atalay söz konusu olunca bir alt mahkeme tarafından hiçe sayılıyor! AYM kararı uygulansın! Can Atalay derhal serbest bırakılsın!" açıklaması yapılmıştı.