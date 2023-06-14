TBMM Komisyon üyeleri belirlendi
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TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri okundu.
TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri okundu.
TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder ve Celal Adan oldu. Katip üyeler ise, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Mahmut Atilla Kaya, Adil Biçer, Muhammet Adak Mardin, Havva Sibel Söylemez, Elvan Işık Gezmiş, Asu Kaya, Sibel Suiçmez, İdare Amirliklere; Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan, İbrahim Eyyüpoğlu, Ensar Aytekin, Sermet Atay, Tuncer Bakırhan'dan oluştu.
Komisyon üyeleri ise şu şekilde oluştu:
Anayasa Komisyonu
AK Parti
Haluk İpek (Amasya), Murat Alparslan ( Ankara ), Mustafa Köse (Antalya), Osman Mesten (Bursa), Cahit Özkan (Denizli), Abdurrahim Fırat (Erzurum), Celalettin Köse (Gümüşhane), Adem Yeşildal (Hatay), Mustafa Hulki Cevizoğlu (İstanbul), Rabia İlhan (İstanbul), Cem Şahin (Karabük), Mustafa Hamarat (Ordu), Yusuf Beyazıt (Tokat)
CHP
Umut Akdoğan ( Ankara ), Murat Emir ( Ankara ), Sevda Erdan Kılıç (İzmir), Gökçe Gökçen (İzmir), İnan Akgün Alp (Kars), Barış Bektaş (Konya)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Ömer Faruk Hülakü (Bingöl), Ali Bozan (Mersin), Ayşegül Doğan Dağlı (Şırnak)
MHP
Feti Yıldız (İstanbul), Muhammed Levent Bülbül (Sakarya)
İYİ Parti
Uğur Poyraz (Antalya), Mustafa Cihan Paçacı (İstanbul)
Adalet Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ömer Özmen (Aydın), Emine Yavuz Gözgeç (Bursa), Oğuzhan Kaya (Çorum), Nurettin Alan (İstanbul), Şengül Karslı (İstanbul), Cüneyt Yüksel (İstanbul), Selman Oğuzhan Eser (Karaman), Halil Uluay (Kastamonu), Bülent Tüfenkci (Malatya), Orhan Kırcalı (Samsun), Mustafa Arslan (Tokat), Fahrettin Tuğrul (Uşak), Saffet Bozkurt (Zonguldak)
CHP
Süleyman Bülbül (Aydın), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Deniz Yücel (İzmir), İsmail Atakan Ünver (Karaman), Gizem Özcan (Muğla), Cumhur Uzun (Muğla)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Onur Düşünmez (Hakkari), Dilan Kunt Ayan (Şanlıurfa), Zülküf Uçar (Van)
MHP
Halil Öztürk (Kırıkkale), Yücel Bulut (Tokat)
İYİ PARTİ
Hakan Şeref Olgun (Afyonkarahisar), Lütfullah Kayalar (Yozgat)
Milli Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi
Adalet ve Kalkınma Partisi
İbrahim Ethem Taş (Antalya), Feyzi Berdibek (Bingöl), Refik Özen (Bursa), Ayhan Salman (Bursa), Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta), Mehmet Ali Çelebi (İzmir), Hulusi Akar (Kayseri), Mustafa Kaplan (Kırıkkale), Abdullah Ağralı (Konya), İbrahim Ufuk Kaynak (Ordu), Muhammed Avcı (Rize), Mehmet Ali Cevheri (Şanlıurfa), Abdürrahim Dusak (Şanlıurfa)
CHP
Uğur Bayraktutan (Artvin), Özgür Ceylan (Çanakkale), Aşkın Genç (Kayseri), Ahmet Önal (Kırıkkale), Metin İlhan (Kırşehir), Tahsin Becan (Yalova)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Mehmet Kamaç (Diyarbakır), Öznur Bartin (Hakkari), Vezir Çoşkun Parlak (Hakkari)
MHP
Saffet Sancaklı (Kocaeli), Konur Alp Koçak (Konya)
İYİ Parti
Ayyüce Türkeş Taş (Adana), Dursun Ataş (Kayseri)
İçişleri Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hasan Arslan (Afyonkarahisar), Osman Gökçek ( Ankara ), Kemal Çelik (Antalya), Turan Bedirhanoğlu (Bitlis), Yusuf Ahlatcı (Çorum), Azmi Ekinci (İstanbul), İsmail Erdem (İstanbul), Süleyman Soylu (İstanbul), Mevlüt Kurt (Kahramanmaraş), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Şaban Çopuroğlu (Kayseri), İhsan Koca (Malatya), Mehmet Faruk Pınarbaşı (Şanlıurfa)
CHP
Evrim Karakoz (Aydın), Yaşar Tüzün (Bilecik), Melih Meriç (Gaziantep), Ali Öztunç (Kahramanmaraş), Murat Çan (Samsun), Eylem Eruğ Ertuğrul (Zonguldak)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Sırrı Sakık (Ağrı), Çiçek Otlu (İstanbul), Kamuran Tanhan (Mardin)
MHP
İsmail Akgül (Bolu), Ahmet Erbaş (Kütahya)
İYİ PARTİ
Ömer Karakaş (Aydın), Burhanettin Kocamaz (Mersin)
Dışişleri Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Asuman Erdoğan ( Ankara ), Fuat Oktay ( Ankara ), Mustafa Canbey (Balıkesir), Mahmut Rıdvan Nazırlı (Elazığ), Derya Bakbak (Gaziantep), Ali Şahin (Gaziantep), Derya Ayaydın (İstanbul), Seda Gören Bölük (İstanbul), Sena Nur Çelik (İstanbul), Tuğba Işık Ercan (İstanbul), Zafer Sırakaya (İstanbul), Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir), Ziya Altunyaldız (Konya)
CHP
Talih Özcan (Düzce), Utku Çakırözer (Eskişehir), Mehmet Güzelmansur (Hatay), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Namık Tan (İstanbul), Süreyya Öneş Derici (Muğla)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Tulay Hatımoğulları Oruç (Adana), Sema Çağlar Gökalp (Bitlis), Cengiz Çiçek (İstanbul)
MHP
Kamil Aydın (Erzurum), İsmail Özdemir (Kayseri)
İYİ PARTİ
Bilal Bilici (Adana), Kürşad Zorlu ( Ankara )
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zehranur Aydemir ( Ankara ), Mehmet Emin Öz (Erzurum), Ayşen Gürcan (Eskişehir), Kemal Karahan (Hatay), Mustafa Hulki Cevizoğlu (İstanbul), Yücel Arzen Hacıoğulları (İstanbul), Ayşe Böhürler (Kayseri), Mehmet Akif Yılmaz (Kocaeli), Latif Selvi (Konya), Mahmut Özer (Ordu), Nazım Maviş (Sinop), Rukiye Toy (Sivas), Yılmaz Büyükaydın (Trabzon)
CHP
Deniz Demir ( Ankara ), İsmet Güneşhan (Çanakkale), Hikmet Yalım Halıcı (Isparta), Fethi Açıkel (İstanbul), Mustafa Adıgüzel (Ordu9, Nurten Yontar (Tekirdağ)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Gülüstan Kılıç Koçyiğit (Kars), Beritan Güneş Altın (Mardin), Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (Van)
MHP
Filiz Kılıç (Nevşehir), İlyas Topsakal (Samsun)
İYİ Parti
Şenol Sunat (Manisa), Hüsmen Kırkpınar (İzmir)
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kaan Koç (Ardahan), Seda Sarıbaş (Aydın), Ferhat Nasıroğlu (Batman), Halil Eldemir (Bilecik), Mustafa Oğuz (Burdur), Ayhan Gider (Çanakkale), Şamil Ayrım (İstanbul), Mustafa Demir (İstanbul), Hulusi Şentürk (İstanbul), Ali İnci (Sakarya), Mervan Gül (Siirt), Adil Karaismailoğlu (Trabzon), Vehbi Koç (Trabzon)
CHP
Sururi Çorabatır (Antalya), Mustafa Sarıgül (Erzincan), Gökan Zeybek (İstanbul), Hasan Baltacı (Kastamonu), Gülcan Kış (Mersin), Ulaş Karasu (Sivas)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zeynep Oduncu (Batman), George Aslan (Mardin), Sabahat Erdoğan Sarıtaş (Siirt)
MHP Milliyetçi Hareket Partisi
Semih Işıkver (Elazığ), Ertuğrul Gazi Konal (Giresun)
İYİ Parti
Ersin Beyaz (İstanbul), Yavuz Aydın (Trabzon)
Çevre Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammet Müfit Aydın (Bursa), Emel Gözükara Durmaz (Bursa), Mehmet Galip Ensarioğlu (Diyarbakır), Nilhan Ayan (İstanbul), Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul), Murat Kurum (İstanbul), Ömer Oruç Bilal Debgici (Kahramanmaraş), Cemil Yaman (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (Malatya), Kadem Mete (Muğla), Mehmet Emin Şimşek (Muş), Gökhan Diktaş (Tekirdağ)
CHP
Ediz Ün (Edirne), Gürsel Erol ( Elazığ), Nermin Yıldırım Kara (Hatay), Suat Özçağdaş (İstanbul), Murat Bakan (İzmir), Vecdi Gündoğdu (Kırklareli)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Perihan Koca (Mersin), Mehmet Zeki İrmez (Şırnak), Ayten Kordu (Tunceli)
MHP
Sadir Durmaz ( Ankara ), Ekrem Gökay Yüksel (Balıkesir)
İYİ Parti
Hasan Toktaş (Bursa), Seyithan İzsiz (İstanbul)
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Vedat Bilgin ( Ankara ), Tuba Vural Çokal (Antalya), Orhan Ateş (Bayburt), Zeki Korkutata (Bingöl), Erol Keleş (Elazığ), Ümmügülşen Öztürk (İstanbul), Sevan Sıvacıoğlu (İstanbul), Halit Yerebakan (İstanbul), Tuba Köksal (Kahramanmaraş), Sadettin Hülagü (Kocaeli), İsmail Çağlar Bayırcı (Kütahya), Hakan Aksu (Sivas), Cüneyt Aldemir (Tokat)
CHP
Burhanettin Bulut (Adana), Serkan Sarı (Balıkesir), Kayıhan Pala (Bursa), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul), Mühip Kanko (Kocaeli), Ali Karaoba (Uşak)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Heval Bozdağ (Ağrı), Keziban Konukcu Kok (İstanbul), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli)
MHP
Fevzi Zırhlıoğlu (Bursa), Pelin Yılık (Çankırı)
İYİ Parti
Yüksel Arslan ( Ankara ), Ahmet Eşref Fakıbaba ( Ankara )
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Abdullah Doğru (Adana), Ruken Kilerci (Ağrı), Hasan Çilez (Amasya), Adem Korkmaz (Burdur), Cantürk Alagöz (Iğdır), Vahit Kirişçi (Kahramanmaraş), Mehmet Baykan (Konya), Faruk Kılıç (Mardin), Yakup Otgöz (Muğla), Süleyman Özgün (Nevşehir), Lütfi Bayraktar (Sakarya), Hikmet Başak (Şanlıurfa), Mestan Özcan (Tekirdağ)
CHP
Ayhan Barut Adana, Orhan Sarıbal Bursa, Bekir Başevirgen Manisa, Ömer Fethi Gürer Niğde, Barış Karadeniz Sinop, İlhami Özcan Aygun Tekirdağ
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Nejla Demir Ağrı, Ferit Şenyaşar Şanlıurfa, Sinan Çiftyürek Van
MHP
Muharrem Varlı Adana, Hilmi Durgun Antalya
İYİ Parti
Turan Yaldır Aksaray, Ünal Karaman Konya
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Faruk Aytek Adana, Yusuf Ziya Aldatmaz Bartın, Mustafa Varank Bursa, Şahin Tin Denizli, İrfan Çelikaslan Gaziantep, Mehmet Eyup Özkeçeci Gaziantep, Bayram Şenocak İstanbul, Adem Çalkın Kars, Mustafa Hakan Özer Konya, Cevahir Uzkurt Niğde, Arslan Tatar Şırnak, Abdulkadir Akgül Yozgat, Ahmet Çolakoğlu Zonguldak
CHP
Müzeyyen Şevkin Adana, Türker Ateş Bolu, Şeref Arpacı Denizli, Ednan Arslan İzmir, Nail Çiler Kocaeli, Talat Dinçer Mersin
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Öznur Bartin Hakkari, Keziban Konukcu Kok İstanbul, Ömer Öcalan Şanlıurfa
MHP
Abdurrahman Başkan Antalya, İzzet Ulvi Yönter İstanbul
İYİ Parti
Rıdvan Uz Çanakkale, İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir
Dilekçe Komisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sunay Karamık Adana, Nurettin Alan İstanbul, Behiye Eker İstanbul, Ahmet Salih Dal Kilis, Cevahir Asuman Yazmacı Şanlıurfa, Süleyman Şahan Yozgat
CHP
Ahmet Baran Yazgan Edirne, İbrahim Arslan Eskişehir, Hasan Ufuk Çakır Mersin
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Yılmaz Hun Iğdır
MHP
Mehmet Taytak Afyonkarahisar
İYİ Parti
Metin Ergun Muğla
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Resul Kurt Adıyaman, Hüseyin Altınsoy Aksaray, Orhan Yegin Ankara, Ahmet Kılıç Bursa, Nilgün Ök Denizli, Ejder Açıkkapı Elazığ, Yaşar Kırkpınar İzmir, Necmettin Erkan Kırşehir, Sami Çakır Kocaeli, Orhan Erdem Konya, Seydi Gülsoy Osmaniye, Ertuğrul Kocacık Sakarya, Ersan Aksu Samsun, Mehmet Muş Samsun, İsmail Güneş Uşak
CHP
Cavit Arı Antalya, Mustafa Erdem Antalya, Rahmi Aşkın Türeli İzmir, Cevdet Akay Karabük, Veli Ağbaba Malatya, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Manisa, Tahsin Ocaklı Rize
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Tulay Hatımoğulları Oruç Adana, Mehmet Rüştü Tiryaki Batman, Sezai Temelli Muş
MHP
İsmail Faruk Aksu İstanbul, Mustafa Baki Ersoy Kayseri, Mustafa Kalaycı Konya
İYİ Parti
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul, Ümit Özlale İzmir. - ANKARA