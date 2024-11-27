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Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde, ekonomik krizden en çok asgari ücretle çalışanlar ve emeklilerin etkilendiğinin altını çizerek, "Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı, işverenin yükü de teşvikler yoluyla devlet tarafından paylaşılmalıdır" dedi. Yapılan oylamada, diğer partilerle birlikte Saadet Partisinin de önerisi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisinin "asgari ücretliler ve emekliler", İYİ Partinin "Eber Gölü", DEM Parti'nin "Türkiye'de yaşayan Kürtler" ve CHP'nin "Çayırhan Termik Santrali" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

"ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDAN AZ OLMAMALI"

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, ekonomik krizden en çok asgari ücretle çalışanlar ve emeklilerin etkilendiğini söyledi. İktidar temsilcilerinin, asgari ücretliyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerine dair açıklamalar yaptığını ifade eden Ekici, "Mademki toplum enflasyona ezdirilmeyecek o halde maaş zamları gelecek senenin hayali enflasyon tahminlerine göre değil gerçek enflasyona göre artırılsın. Akıl da vicdan da bunu söylüyor. Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı, işverenin yükü de teşvikler yoluyla devlet tarafından paylaşılmalıdır." diye konuştu.

AK PARTİLİ ŞAHİN USTA: MAKSİMUM İYİLEŞTİRME İÇİN ÇABA İÇİNDEYİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise asgari ücretliler ve emeklilerin zorluklarının farkında olduklarını dile getirerek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu paydaşlarıyla beraber görüşmelerini yapıyor, ortak bir akıl ile bu çalışma tamamlanacak ve sonuç açıklanacak. Emeklilerle ilgili de elimizden gelen maksimum iyileştirmeyi yapmak için büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİ 800 GRAM KIYMAYA TEKABÜL EDİYOR"

Öte yandan genel kurulda vekiller arasında 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' tartışması yaşandı. İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise "Çalışan bir asgari ücretlinin bir günlük yevmiyesinin sadece 800 gram kıymaya tekabül ettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi, sadece bu rakamlar üzerinden baktığımızda yani konutu, barınmayı, giyinmeyi, sağlığı, eğitimi, hepsini karşılayabilecek ve bütün bunları insanlar 17 bin 2 lirayla yapacak. İnanın buna 'mucize' demek bile karşılık gelmiyor, bunu başarabilmek mucizeden daha büyük bir şey yapmak demektir. Şimdiki hükümet, iktidara 2002 yılında geldi. 2003 yılında bir asgari ücretlinin 1 yıllık geliriyle 25 Cumhuriyet altını aldığını düşünün, fakat 2024'e geldiğimizde bir asgari ücretli 1 yıllık ücretiyle sadece ve sadece 9,5 Cumhuriyet altını alabiliyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ SİZİ TERLİKLE KOVALAR"

CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "Değerli arkadaşlar, şimdi, Bilge Kağan'ın bir sözünü söyleyeyim: 'Türk illerinde yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın.' demiş. Bilge Kağan 1300 yıl önce 'Türklere yoksulluk yakışmaz.' diyor, 1300 yıl sonra 'Fakirlik Allah'a yakın olmaktır.' diyor AK Partililer. Yahu, bu fakirlik Allah'a yakın olmaksa biraz da siz yakın olun Allah'a; biraz da siz yakın olun, biraz da siz yakın olun" şeklinde konuştu. Açıklamasının devamında 79 yaşındaki bir emeklinin inşattan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağbaba, "Geçen Malatya'da bir pazarda, bir emekliye 'Ceketi nereden aldın?' dedim, gözleri doldu. 'Ölen komşumun ceketini giyiyorum, ölen komşumun' dedi. Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Sadece emekliler mi? Emekliler 12 bin 500 lira maaş alıyor, herhalde '13 bin 500 falan yapıyoruz' diyorsunuz. 13 bin 500 yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Emekliler sizi sokakta görürse vallahi terlikle kovalarlar, terlikle kovalarlar. Türkiye'nin derin yoksulluğu maalesef kimin eseri? AK Partililerin eseri" dedi.

"OLSUN OLSUN POLEMİK OLSUN"

AK Parti Grubu adına kürsüde söz alan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, "Alında, Sayın Veli Ağbaba'ya cevap verecek çok şey var ama konuyu dağıtmayalım, polemik olmasın" derken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise "Olsun, olsun, polemik olsun" cevabını verdi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise araya girerek, "Bu Adıyaman tütününe sahip çıkalım" dedi. Hüseyin Özhan konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da yol açtığı yıkımı hatırlatarak, "Gündemi biraz değiştireyim" deyince, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yok, bence değiştirme, emekli gündem ya" dedi. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise "Emekliler bu gündem değişikliğini affetmez" dedi. Veli Ağbaba ise "Allah aşkına, arkadaşlar, Hüseyin Bey nasıl emekliyi konuşsun, ne diyecek? O da haklı, o da haklı. Hüseyin Bey nasıl emekliyi konuşacak? Hüseyin Bey de haklı" dedi.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAkıllı olmalıyız:

Tabi adam memur olmaya uğraşsın sonra asgari ücretle aynı alsın. Saçmalamayın ya

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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Vereceksin bunlarin eline bir ay asgari ücret , gecinsinler bakalim ,,

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Hasan Ekici yi tebrik ederim , yiğidi kuru ekmeğe muhtaç eden şerefsizlere ders olsun .

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

ASGARİ ÜCRET DENEN LANET EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI yapılamıyoR İSE MEMUR A ASGARİ ÜCRET VERİN O ZAMAN ÇALIŞMA HAYATINI KAMU ÖZEL DİYE AYIRMAYIN İNSANIMIZ HER ŞEKİLDE MUASIR MEDENİYETİ HAK EDİYOR YETERKİ DEVLET İNİ HAN ETMEYİN

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Haber YorumlarıMotorcu Erdo:

Çok yerinde bir karar adaletin sağlanması için gerekli aynı işi yapan özel sektördeki 17 alırken memur iki katı alıyor mantıklı mı.

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