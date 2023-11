TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar sırasında, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, hakkındaki iddialara yanıt vermek için söz aldı. Nebioğlu, "İYİ Partiden ayrılıp AK Parti saflarına katıldım. Bunun üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı olduğum şirket hakkında buradan, yüce Meclis kürsüsünden akıl almaz iftiralarda bulunuldu. Bu iftiraları araştırmadan, bize sormadan belli basın kuruluşları yayınladı" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin grup önerileri reddedildi.

Nebioğlu'nun konuşması sırasında İYİ Partili milletvekilleri, "Kendini mi aklamaya çalışıyorsun? Ait olduğun yere dön. Niye transfer oldun? Kaç paraya sattın?" şeklinde laf attı. Nebioğlu, "Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir" sözleriyle karşılık verdi. İYİ Partili milletvekilleri ile Nebioğlu arasında sert tartışmalar yaşandı. Ardından Nebioğlu, Genel Kurul salonundan ayrıldı.

MHP VE HEDEP ARASINDA GERGİNLİK

Gündem dışı söz alan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yönelik sözlerine tepki göstererek, "Siyasetçilerimize 'terörist' diyerek hakaret etmiştir ve iftira atmıştır, bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum" dedi.

Gergerlioğlu'nun bu sözlerine MHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi. AK Partili milletvekilleri de MHP'ye destek verince Genel Kurul'da sözlü tartışma çıktı. Gergerlioğlu'na yanıt vermek için söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Gergerlioğlu'nun bütün bu hadsiz sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede de psikiyatrik tedavi görmesini uygun görüyorum. Psikolojik dengesi bozulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Genel Kurulu'nun mehabetine, adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyor" dedi.

MHP'li milletvekilleri ile HEDEP'li Gergerlioğlu arasında başlayan sözlü tartışma birbirlerinin üzerine yürümeye kadar gitti. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. Tartışma bir süre daha devam etti.

Verilen aranın ardından yeniden görüşmelere geçildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Biraz önce meydana gelen tartışmada Meclis nezaketine yakışmayacak hakaretler havada uçuştu. Üslup, hepimizi bağlayan bir şeydir ve öyle olmalıdır. Burası sözün hüküm kurduğu bir yerdir. Burada hakaret, küfre varan, rencide edici tanımlamalar bir fayda hasıl etmez, gereksizdir; sadece sarf edeni bağlar diyeyim" diyerek milletvekillerini Meclis'e yakışır şekilde davranmalarını istedi.

'MESELE, CAN ATALAY MESELESİ DEĞİLDİR'

Ardından, Grup Başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan süreci değerlendirdi. Şahin, "Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı olan kararının Yargıtay tarafından yok sayılması; bu sorun Anayasa temelinde çözülene kadar gündemde kalmak zorundadır. Mesele, Can Atalay meselesi değildir. Mesele, hukuk devleti olma meselesidir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısını paylaşarak, "Dün itibarıyla 11 bini aşmıştır. Uluslararası raporlara göre İsrail Gazze'de son yaptığı saldırılarda 4 bin çocuğu katletmiştir. Ne yazıktır ki bu sayı son dört yılda dünyanın tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısından bile fazladır" diye konuştu.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Beştaş, "Gazze hattında ölümler devam ediyor. Ölümler 12 bin kişiye kadar vardı. Göz göre göre, her gün ölümleri saya saya bugüne kadar 40 gün geride kaldı" dedi.

'DERİN BİR DEVLET KRİZİ YAŞANIYOR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasında yaşanan sürece ilişkin, "Türkiye'de Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kavgasıyla sınırlı olmayan, mahkeme kararına konu olan milletvekili arkadaşımızla sınırlı olmayan, derin bir devlet krizi yaşanıyor. Bu devlet krizi içerisinde bazı hakimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoktandır göremediğimiz Başkanına ayar vermeye kalkıyor. Biz her konuşmamıza 'Gazi Meclis' diye başlayan nutuklar atıyoruz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığının sıfırlandığı bu sürece ilişkin ağzımızı bile açamıyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sebebiyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı; 198 sağlık çalışanı, 49 gazeteci, 20 sivil savunma görevlisi hayatını kaybederken 41 binin üzerindeki konut tamamen yıkıldı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden çocuk sayısı 4 bin 609, her dakika da artmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden kadın sayısı ise 3 bin 100 ancak bu rakam da biz konuşurken her dakika artmaya devam ediyor. Bu saldırıların ve soykırımın bir an önce bitmesi için tek bir çözümün olduğunu ve iki devletli çözümün bütün dünyaca kabul edilerek bunun için bir adım atılması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz" dedi.

Leyla Şahin Usta ardından, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay üzerinden yürütülen tartışmalara değinerek, "Meclise düşen aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil bir anayasayı yapabilmektir. Bugüne kadar yapılan her anayasamızın hiçbir zaman olağan şartlarda değil, hep olağanüstü şartlarda yapıldığını bir kere daha bu yüce Meclise hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, SP'nin engellilerin sorunları, İYİ Parti'nin KYK sorunları, HEDEP'in belediyelerdeki kayyımlar ve CHP'nin Yargı'da yaşanan sorunlara ilişkin grup önerileri görüşülerek reddedildi.