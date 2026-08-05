TBMM'de Gündem: Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin, "Atılan her adım, şehitlerimizin fedakarlıklarını ve hatıralarını yaşatmak, evlatlarımıza huzurlu, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye bırakmak içindir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Karadeniz'de Türk gemilerine yapılan saldırılara değindi.

Saldırılarda ölü ve ağır yaralı vatandaşların bulunduğunu, diğer yandan da gemilerin tahrip edilerek ekonomiyi çok ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirten Özdağ, "Bunlar Rusya veya Ukrayna tarafından yapılıyorsa müdahale edin. Eğer İsrail tarafından yapılıyorsa, bir provokasyon varsa gereğini yapın ve kamuoyunu aydınlatın. Aksi takdirde bu noktada sizler de büyük bir vebal altında olmuş olacaksınız. Bu konuda sizleri uyarıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek, muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda Türkiye'nin 2,5 milyar lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 2023'te verdiği bir soru önergesinde konuyla ilgili sorusuna verilen cevaba tepki gösteren Poyraz, o gün sorduğu soru dikkate alınsa bugünkü zararın ortaya çıkmayacağını anlattı.

Uğur Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin iradesini, Gazi Meclisi'nin hükmi şahsiyetine, bir milletvekilinin nezaketle sorduğu soruya ve Türk milletinin 2,5 milyarının göz göre göre peşkeş çekilmesine müsaade edip şu cevabı yazan bürokrat kimse bunun gözünün yaşına bakılmayacak, bu 2,5 milyar bundan tahsil edilecek. Nezaketle de ifade edeyim, bunun peşini bırakırsam da namussuzum."

"100 yıllık yaralarımızı birlikte saralım"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Terörsüz Türkiye vizyonunu sadece siyasi bir hedef değil, milletin geleceği için "tarihi bir eşik" şeklinde niteledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Kılıç, "Biz istiyoruz ki bu ülkenin gençleri karanlık mağaralarda, dehlizlerde değil, aydınlık üniversite amfilerinde, teknoloji ve yazılım merkezlerinde, spor salonlarında yarışsın. Elinde silahla değil kalemiyle, fikriyle, icadıyla bu vatanın taşına taş koysun. Ayrışmanın değil kucaklaşmanın, bölücünün değil birliğin destanını hep beraber yazalım. Gelin, 100 yıllık yaralarımızı birlikte saralım. Gelin, aramıza ekilmek istenen o zehirli nifak tohumlarını söküp atalım." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "uzattığı devlet elinin" bu kucaklaşmanın teminatı olduğunu aktaran Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllarca içimizde kavgayla, terörle bizleri meşgul edip Türkiye'yi masanın dışına itmek isteyen emperyalistlere inat içerideki prangalarımızı söküp atacak, yıllardır terörle mücadeleye ayırdığımız o muazzam gücü ve enerjiyi artık sınırlarımızın ötesindeki küresel hesaplaşmalarda, dış güçlerin oyunlarını bozmakta ve şanlı bayrağımızı en dorukta dalgalandırmakta kullanacağız."

CHP Grubu adına konuşan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM tarafından 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "başkomutanlık" verilmesinin 105'inci yıl dönümünü kutladı.

İktidarın "makyajlanmış rakamlarla" enflasyonu açıkladığını ileri süren Sarı, enflasyonun bedelini milyonlarca emekli, emekçi, esnaf, sanayici ve dar gelirli vatandaşın ödediğini dile getirdi.

AK Parti iktidarının enflasyonu üretimi artırarak, verimi yükselterek ve yapısal reformlarla değil, vatandaşı yoksullaştırarak çözmeyi tercih ettiğini savunan Sarı, "Yüksek faiz politikasıyla yatırımlar yavaşladı, işletmeler finansmana ulaşmakta zorlandı, gelir uçurumları kapandı, iç talep baskılandı ve ekonomik yük doğrudan vatandaşın omzuna yüklendi." dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'e sunulmasıyla, "eleştirilecek her tarafına rağmen," çok güçlü ve önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Onlarca yıldır süren bir hasreti dindireceklerini belirten Temelli, "Şimdi önemli olan adımların devamını getirmek ve adımları sıklaştırmaktır. Hatta, yitirdiğimiz yılların acısını çıkarmak için koşmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Atatürk'e başkomutanlık verilişinin 105'inci yıl dönümünü kutladı.

TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine yönelik eleştirilerde bulunan Başarır, milletin gerçek sorunlarının konuşulmadığını, farklı gündemlerle Genel Kurul'un çalıştırıldığını ileri sürdü.

Meclis'in itibarını hep beraber düşünmek zorunda olduklarını bildiren Başarır, şöyle konuştu:

"Yakın bir tarihe kadar en güvenilen kurumlardan biri olan Meclis maalesef artık itibarını yitirmiştir, millet güvenmemektedir. Millet bizi bir yerlerden gelen yasa teklifini onaylayan bir kurum olarak görmektedir. Milletvekilinin güvencesi yok, maalesef ki yasama dokunulmazlığı yok, çok ciddi bir demokratik tehdit altında. O yüzden, oturup düşünmemiz, konuşmamız, tartışmamız gereken çok önemli meseleler var."

"Süreç milletimizin ortak geleceğine yapılan güçlü bir yatırımdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 40 yılı aşkın süredir milletin canını, kaynaklarını ve geleceğini hedef alan terör sorunundan Türkiye'yi tamamen arındırmak ve iç cepheyi daha da tahkim etmek için tarihi bir irade ortaya koyduklarını ifade etti.

Devletin bu süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü, güçlü devlet refleksiyle önemli bir mesafe katettiğini anlatan Yenişehirlioğlu, "Terörün ülkemize yüklediği ekonomik maliyet trilyonlarca doları bulmuştur. Bu kaynağın üretime, yatırıma, istihdama ve milletimizin refahına yönelmesi Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir siyasi hesabın ötesinde, milletimizin ortak geleceğine yapılan güçlü bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin de bu hedefe daha sağlam adımlarla yürünmesini sağlayacağını belirten Yenişehirlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atılan her adım, şehitlerimizin fedakarlıklarını ve hatıralarını yaşatmak, evlatlarımıza huzurlu, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye bırakmak içindir. Devlet aklıyla, milletimizin sağduyusuyla ve sarsılmaz kardeşlik ruhuyla bu süreci başarıya ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA