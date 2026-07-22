Terörsüz Türkiye: Anneler ağlamayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'yi, vatandaşlarımızı hem ekonomik hem psikolojik hem birçok yönüyle etkileyen, annelerin gözyaşıyla ıslandığı tarihi hadiseleri yaşadığımız bu dönemden artık annelerin ağlamayacağı, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulacağı, bölgenin terörden tamamen arınacağı bir döneme evrilme aşamasındayız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet diledi.

Savunma sanayinin yetişmiş insan kaynağının önemine değinen Ekmen, bu nedenle kazanın tüm yönleriyle, şeffaf ve titiz bir şekilde araştırılmasını varsa ihmal veya teknik eksikliklerin ortaya çıkarılmasını, benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşünü tamamladığını aktaran Ekmen, yargılamanın Yargıtay aşamasına gelmiş olmasına rağmen kamu görevlileri tarafından yürütülen soruşturmanın ilerlememesi nedeniyle bu yürüyüşün yapıldığını ifade etti. Ekmen, ihmali bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını istedi.

Mardin Kızıltepe'de uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını belirten Ekmen, 8-10 saati aşan elektrik kesintileri olduğunu, hastanelerin cihazlarının çalıştırılamadığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşünü tamamladığını anımsattı. Çömez, ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Türkiye'nin değişik yerlerinde emeklilerle buluştuğunu dile getiren Çömez, emeklinin durumunun kötü olduğunu, pazarda çürümüş ürünleri toplayan emeklilerin bulunduğunu söyledi. Emeklilerle yaptığı konuşmaları anlatan Çömez, şunları söyledi:

"Büyükçekmece'de 67 yaşında, oksijen tüpüyle gelmiş, hastaneden çıkmış, 67 yaşında domates satıyor, 'Açım vekilim.' dedi. Yanında oksijen tüpü var, burnunda oksijen maskesi var, onunla satış yapıyor. Susurluk'ta 75 yaşında, konuşamıyor, gırtlak kanseri, 'Vekilim, satmak zorundayım, açım." dedi. Afyon'da 'Tırnak makası satıyorum. Çocuğumu okutacağım. Emekliyim, maaşım yetmiyor.' dedi."

YKS çağrısı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Kılıç, şimdi sıranın hayallere giden yolu seçmekten geçtiğini belirtti. Gençlere seslenen Kılıç, "Tercihlerinizi yaparken sadece puanınıza değil bilginize, yeteneklerinize ve gönlünüzden geçen geleceğe kulak verin çünkü insan en güzel hikayeyi severek yürüdüğü yolda yazar." ifadesini kullandı.

Erzurum Kongresi'nin 107 yıl önce 23 Temmuz 1919'da toplandığını hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Erzurum'un keskin, sert ayazında, yokluk ve imkansızlıklar içinde toplananlar sadece birer delege değildi, onlar uçurumun kenarındaki bir milletin son kalesi, son umudu, o günlerde Kürşad'ın 40 çerisiydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Erzurum'dan tüm dünyaya, küresel emperyalizmin suratına tarihi bir şamar gibi inen şu ilahi hükmü haykırdılar: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz."

Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Kılıç, "23 Temmuz 1939 Hatay'ın sadece haritamıza değil, Türk'ün yenilmez ve bükülmez yüreğine nakşedildiği, Misak-ı Milli'nin taçlandığı o kutlu vuslatın tarihidir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 12. yargı paketinde Adli Tıp Kurumuna ve hasta mahkumlara yönelik düzenlemeler yapılacağının söylendiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini belirtti. Temelli, "Yapılmadığından dolayı da bugün cezaevlerindeki hasta mahpusların durumu gerçek anlamda bir ölüm riskini barındırıyor." dedi.

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmayı değerlendiren Temelli, depremzedelere yönelik vicdani iklimde, denetimsizlikten kaynaklanan bu yapıların ister istemez bu yolsuzlukları, suistimalleri de ortaya çıkardığını söyledi. Temelli, "Bunlar soruşturulmalı ve tekrarı mutlaka engellenmeli." dedi.

"Yapa yapa 3 bin 552 lira zam yapabildiler"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmayı hatırlatarak, Ahbap Derneğinin deprem sonrasında 158 milyon dolar para topladığını söyledi.

Milyarlarca liralık para trafiğinin söz konusu olduğunu ifade eden Emir, "Bu şirket, İçişleri Bakanlığı Dernekler Şubesinin denetimi altında, hesaplarının da denetleniyor olması gerekir, beş yıl boyunca denetlenmiş olması gerekir." dedi.

Emir, iki dönem TÜRMOB Genel Başkanlığı yapan Emre Kartaloğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklanmasını da eleştirdi.

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da görüşüldüğünü anımsatan Emir, kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenlemeyi eleştirdi. Emir, "Bir torba yasa getirecekler, emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaracaklar. Yapa yapa 3 bin 552 lira zam yapabildiler. Birazdan burada, Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden Rusya'ya ne kadar milyarlarca dolarlık peşkeş çekildiğini konuşacağız. Bütçede para var, her şey var ama yapmıyorlar." diye konuştu.

"Gelin hep birlikte taşın altına elimizi koyalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalara değinen Gül, Terörsüz Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı açısından önemini vurguladı. Gül, Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik şunları söyledi:

"Türkiye 50 yıllık bir terör prangasından, kamburundan kurtulmak üzeredir. Türkiye'yi, vatandaşlarımızı hem ekonomik hem psikolojik hem birçok yönüyle etkileyen, annelerin gözyaşıyla ıslandığı tarihi hadiseleri yaşadığımız bu dönemden artık annelerin ağlamayacağı, Türkiye'nin terörden tamamen kurtulacağı, bölgenin terörden tamamen arınacağı bir döneme evrilme aşamasındayız. Gazi Meclis'imizde önemli bir süreç gerçekleşti. Kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuyla tüm partiler orada görüşlerini ortaya koyarak bir çerçeve, bir politika ve yol rehberi ortaya koydular, elbette karşı çıkanlar, itirazlarını, eleştirilerini yapanlar da oldu. Tüm bu görüşlerin hepsi değerlidir, hepsi ülkemiz adına elbette çok kıymetlidir. Çok önemli bir yol ve mesafe katedilmiştir.

Gelinen bu noktada, Türkiye'nin geleceğine yönelik bu çalışmada Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği ortaya koyarak biz yolumuza devam ediyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirecek bu projenin ve bu çalışmaların ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. En önemli konu toplumsal rızayı ortaya koymaktadır, en önemli konu bu toplumsal rıza ve mutabakatı siyasal mutabakatla taçlandırmaktır."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Terörsüz Türkiye kapsamında siyasi partilere yaptığı ziyaretleri anımsatan Gül, Kurtulmuş'un tüm partilerin müşterek bir şekilde bu meseleyi gündemine alması konusundaki çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Abdulhamit Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ortak meselesi yani acılar ve gözyaşları bir partinin, bir kesimin değil ülkemizin, 86 milyonun acısıdır, sevinci, ülkemizin, 86 milyonun ortak sevincidir. Gelin, acıları değil sevinçleri artıracak bir süreçte hep birlikte taşın altına elimizi koyalım. Sadece bir partinin, Cumhur İttifakı'nın değil toplumun bu ortak meselesinde toplumun tüm kesimlerinin yer aldığı Gazi Meclis'in ortak çalışmasıyla, mutabakatıyla daha güçlü bir neticeye ulaşması elbette mümkündür."

Öte yandan Genel Kurul'da kabul edilen başkanlık tezkeresiyle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay daha uzatıldı.

Genel Kurul'da ayrıca Adalet Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Çevre Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine ilişkin başkanlık tezkeresi kabul edildi.