AK Parti'den ihracat ve savunmada gurur verici açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bu yılın 5 ayında dünya ticaretindeki tüm zorluklara, dalgalanmalara rağmen ihracatımız binde 3 oranında istikrarlı bir artış göstererek 111 milyar 169 milyon dolar gibi güçlü bir seviyeye ulaşmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının taleplerini yıllardır dile getirdiğini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İktidarın 3600 ek gösterge ile ilgili verdiği sözü tutmadığını savunan Özdağ, 3600 ek göstergenin memurlar için önemine değindi.

Özdağ, 2016'da 800 bin taşeron işçiye kadro verildiğini, taşeron işçilerin bugün de kadro beklediğini ifade ederek, "Bir defaya mahsus olmak üzere bir kanun çıkarılarak bunlar kadroya geçirilmeli ve bundan sonra da bir kriter konulmalı." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 11. yılında rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Çömez, Et ve Süt Kurumu'nun geçen yıl 228 lira olarak belirlediği canlı dana kilogram fiyatını bu sene 420 liraya çıkarttığını belirterek, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir artış olmadığını savundu.

Et ve Süt Kurumu'nun Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi zincir marketlerde uygulanan güncel kırmızı et fiyatına yüzde 24 ila 28 oranında zam yaptığını ifade eden Çömez, "Et ve Süt Kurumuyla ilgili olarak Adalet Bakanına açıkça çağrıda bulunuyorum, fahiş zamları yapan bu kuruma derhal kayyum atayın, bu şekilde bu ülkenin protein ihtiyacı karşılanmaz." dedi.

"Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporu objektiflikten uzak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin siyasi hayatında derin izler bırakan, devlet ve siyaset adamı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Devletin sadece güvenliği sağlayan bir aygıt değil, nizamın, törenin, adaletin, hukukun, demokrasinin, istiklalin ve millet bütünlüğünün taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Devlet aklı binlerce yıllık yürüyüşün istikametini bugünün ve yarının kararlarına taşıyan yüksek düşüncedir, muhakemedir. Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi de bu yüksek devlet aklının konusudur. Bu mesele ne yalnızca güvenlik bürokrasisinin teknik dosyasıdır ne de günlük siyasetin dar hesabına indirgenebilir. Bu mesele, milletin birliğini, devletin bekasını ve hukukun vakarını ve geleceğin huzurunu ilgilendiren tarihi bir eşiktir. Devlet aklı teröre boyun eğmez, devlet aklı taviz vermez fakat devlet aklı yalnızca tepkiyle değil, stratejiyle hareket eder. Öfkeyi akılla, gücü hukukla, kararlılığı adaletle birleştirir. Bizim davamız budur. Devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye konusuna da bakışımız bu yöndedir. Devlet aklının yüce Meclisimizden çıkacak kanunlara yansımasına da bu çerçevede bakıyoruz."

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yeni ama öncekilerden farklı olmayan bir Türkiye raporunun daha oylamaya sunulacağını belirten Akçay, "Raporu bu haliyle reddettiğimizi peşinen ifade ediyorum. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu objektiflikten uzak, önyargılarla kaleme alınmış siyasi bir metindir. Bu rapor, hadsizliğin ve husumetin yeni bir vesikasıdır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükünün çok yüksek olduğunu savunarak, "Ocakta zam alan bir kamu emekçisi temmuza geldiğinde enflasyon farkı olarak maaşına aldığı zamla vergiden dolayı kaybettiği farkı kapatamıyor yani ocak maaşının enflasyona rağmen gerisinde kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, Türkiye'de adaletli bir vergi sistemine ve ücret politikasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, öğretmenlerin yıllardır "Mülakatı kaldırın, liyakatle atayın bizleri" dediğini aktararak, 1 milyon öğretmen adayının atanmayı beklediğini, özel sektör öğretmenlerinin yıllardır güvenceli iş ve sendikalaşma talep ettiğini belirtti.

Yoksullukla mücadele kapsamında verilen sosyal yardımları eleştiren Emir, "Herkesi yoksul yapmışsınız, destekleme fonlarına, o küçücük ödentilere, küçücük gelirlere mahkum etmişsiniz ve insanların onuruyla çalışacağı, emek vereceği, alnının terinin hakkını alacağı, güvenceli çalışacağı, sendikalı çalışacağı bir Türkiye'yi bitirmişsiniz." diye konuştu.

"Çevre projelerimizle kuraklık yaşayan coğrafyalara örnek teşkil ettik"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugünün 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede uluslararası alanda kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, milyarlarca fidanı toprakla buluşturarak yeşil mirası büyüttüklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz dinamik erozyon izleme sistemleri, kuraklığa dayanıklı tarım projeleri ve yeşil kuşak ağaçlandırma hamleleri sayesinde vatan toprağımızı da koruma altına aldık. Erozyonla kaybedilen toprak miktarını ciddi oranda düşürerek bu alanda dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesini de ortaya koyduk. Uluslararası sözleşmelere öncülük ederek bölgesel çevre projelerimizle kuraklık yaşayan coğrafyalara da örnek teşkil ettik." dedi.

Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük hedefler doğrultusunda ekonomi ve ihracat alanında küresel ölçekte başarılara imza atmaya devam ettiklerini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılın 5 ayında dünya ticaretindeki tüm zorluklara, dalgalanmalara rağmen ihracatımız binde 3 oranında istikrarlı bir artış göstererek 111 milyar 169 milyon dolar gibi güçlü bir seviyeye ulaşmıştır. 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde tam 40 ilimizde ihracat hacmi artmış, 21 güçlü ilimiz ise tek başına 1 milyar dolar barajını aşarak tarihi bir başarı elde etmiştir. İstanbul, Kocaeli ve İzmir lider rollerini sürdürürken Ankara, Osmaniye ve Şırnak gibi illerimiz rekor artış hızlarıyla yerel kalkınmanın öncüsü olmuşlardır. Yakaladığımız bu güçlü ivme Türkiye'mizin küresel ticarette de oyun kurucu bir güç haline geldiğini açıkça göstermektedir."

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığını anımsatan Yenişehirlioğlu, bunun Türkiye için çok güçlü ve stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, "Anlaşmayla tamamen yerli ve milli sistemler sistemi çelik kubbenin gücüne güç katılmaktadır. En alçak irtifadan en yüksek menzile kadar her türlü tehdidi bertaraf edecek bu katmanlı mimari Dronedef, KORKUT, GÜRZ, HİSAR ve SİPER gibi göz bebeği sistemlerimizle gökyüzümüzü bir zırh gibi kaplamaktadır." dedi.