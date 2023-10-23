TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Kurtulmuş'un zirve kapsamında meclis başkanlarıyla temaslarının da olması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenen Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere ülkenin başkenti Prag'a geldi. Kurtulmuş'u Prag Vaclav Havel Havalimanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik ediyor.

Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi kapsamında 2 gün sürecek oturumlarda Kırım'daki son durum değerlendirilecek. Zirveye, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 28 meclis başkanı, 12 meclis başkan yardımcısı, 2 komisyon başkanı ve 5 uluslararası organizasyon katılacak. Kurtulmuş'un zirve kapsamında meclis başkanlarıyla temaslarının olması bekleniyor. - PRAG