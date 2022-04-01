TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını temenni etti.

Şentop, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maddi ve manevi arınmanın, sabrın, şükrün, paylaşımın, bir ve beraber olmanın adı; mübarek ramazan ayına erişmenin milletçe mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı şerifin Allah'a koşulsuz şükretmeye ve ona yaklaşmaya vesile olmasını, ramazan ayının yüksek bilincinin ve orucun faziletlerinin İslam alemine ve dünyamıza hayırlar getirmesini canıgönülden temenni ediyorum. Hem milletimiz hem de bütün dünya Müslümanlarıyla yardımlaşacağımız, kardeşlik bağlarını güçlendireceğimiz, birlik içinde olmanın en güzel örneklerini idrak edeceğimiz günlere 'merhaba' diyoruz. Bu mübarek ayın bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine ve her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını diliyorum.

Asırlar öncesinden bugünümüze gelen ramazan adetlerini oluşturmuş, ramazan ayı gelmeden evvel onu hoş karşılayabilmek için hazırlıklar yapmış, sosyal birlikteliği ve muhabbeti pekiştirmiş, yardımlaşmayı artırmış bir kültürün evladıyız. Kadim milletimizin benliğini kuşatan, kardeşlik, infak ve oruç ibadetiyle birlikte, ramazan ayına has geleneklerimizi de devam ettirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'in inzal olunduğu bu kıymetli ayda, bedenen ve ruhen yerine getireceğimiz bütün ibadetlerin ve duaların kabulünü Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar."

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Mustafa Şentop, Ramazan, İslam, Mevla, Politika, Haberler

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