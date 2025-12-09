TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, " Türkiye, aciz bir devlet değildir. Türkiye, sınırlarına veya bağımsızlığına karşı her türlü saldırıyı bertaraf edecek güçtedir." dedi.

Yeni Yol Partili milletvekilleri, Genel Kurulda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, ülkenin huzur ve refaha kavuşabilmesinin yolunun adaletten geçtiğini belirterek, "Adalet meselesi bütçe meselesi değil irade meselesidir. Adil olmak için paraya ihtiyaç yok fakat para için adil olmak gerekir." ifadesini kullandı.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Şahin, "Sosyal ölüme terk ettiğiniz KHK'ların adalet talebini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Adaleti de huzuru da refahı da herkese istemeliyiz." diye konuştu.

Şahin, ekonominin temelindeki olumsuzluklarda adalet eksikliğinin yattığını, bunu dış politika ve günlük hayatta da gördüklerini söyledi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, adaletin rakamlarla, "bol sıfırlı" paralarla ölçülebilecek bir kavram olmadığını, "saray" denilen binalarla değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Son 10 yılda 3 milyon insan hakkında "terör suçlamasıyla" soruşturma açıldığını ileri süren Aydın, "Rakamları konuşacaksak bunca yargı paketlerine rağmen neden bugün cezaevlerimizde 430 bin insanımızın olduğunu, bir o kadar dosyanın da sırada beklediğini konuşmamız gerekiyor. Esas konuşmamız gereken bu çarpıklıklardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Haksız tutuklamalar" yapıldığını iddia eden Aydın, "Artık adalet feryatlarını daha fazla duymazdan gelmeyiniz. İktidardaki arkadaşlara söylüyorum, 'benim adım Hıdır, elimden gelen budur' demeyiniz. Sizin adınız 'Hıdır' değil, sizin adınız 'iktidar'. Sizin partinizin adı 'adalet'. Sizin elinizde güç var, beklemeyin. Adalet çığlıklarına bigane kalmayın." sözlerini sarf etti.

"Ülkede ve bölgede yaşanan tüm çatışmaların çözüm anahtarı olabilecek örnek bir sürecin içindeyiz"

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, ülkede ve bölgede yaşanan tüm çatışmaların çözüm anahtarı olabilecek örnek bir sürecin içinde olduklarını vurguladı.

Yapılan çalışmaları takdir ettiklerini dile getiren Torun, "Bu vizyonun en önemli aşaması, ülkemizdeki sürecin ardından Suriye'de de kalıcı bir barışa ulaşılmasıdır." görüşünü paylaştı.

Torun, Suriye'nin bölgesel barışın yapıtaşı olması için güçlü bir toplumsal sözleşmeye, her kesimi kapsayan bir anayasaya ve "SDG ile varılan mutabakatın" gerçekleştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şam ile SDG arasında güçlü temasların olduğunu ve bu diyalog zemininin hiç kopmadığını aktaran Torun, "Türkiye olarak, ezberleri bozduğumuz, tarihi eşikleri atladığımız bu dönemde entegrasyonun tamamlanması için güvenilir ara bulucu sıfatıyla sahada olmalıyız. Türkiye, aciz bir devlet değildir. Türkiye, sınırlarına veya bağımsızlığına karşı her türlü saldırıyı bertaraf edecek güçtedir." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu bilmeyen bir devlet olmadığı gibi, bunun aksini benimseyen hiçbir vatandaşın da olmadığını belirten Torun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu su götürmez gerçeği her gün dillendirmek, atılacak cesur diplomatik adımları bu çıplak gerçekliğe tehdit olarak nitelendirmek yaşanacak olası gelişmelerin önünü kapatmaktadır. Bugün, nasıl, içeride attığımız barış adımları münfesih terör örgütüyle mücadelede bir zafiyetin yansıması değilse sınır ötesinde varlığı inkar edilemeyecek SDG'yle atacağımız yumuşama adımları da bir zafiyet değildir, bilakis bu yaklaşım, güçlü ve olgun devlet geleneğinin bir tezahürüdür. Bu uzun savaşın ardından gergin fay hatlarının soğuması için Suriye'nin ihtiyacı, her grubu kapsayan, onların farklılıklarına saygı gösteren demokratik, üniter bir yapıdır.

İsminin şu ya da bu olmasına takılmadan, iller bazında yerel yönetimlerin güçlendirildiği, eğitim, sağlık ve yerel polisin seçilmiş yerel otoriteye bağlı olduğu bir model sadece Kamışlı ya da Haseke de değil, Lazkiye ve Süveyda'da da iç barışı temin edecektir. Tüm tarafların, üzerinde mutabık kalacağı bu yönetim modelini Türkiye kaleme almalı, kuruluş ve işleyiş aşamalarında destek olmalıdır. Bu sayede hem Suriye'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınacak hem de demokratik temsil hakkı tanınması halkın devlete olan aidiyet bilincini artıracaktır. Suriye'de kalıcı çözümün anahtarı kapsayıcı bir diplomasidir."

İsrail saldırılarını "insanlık adına açık bir utanç tablosu" olarak tanımlayan Torun, "Ateşkes ilanından bu yana hava saldırıları, top atışları ve sivil hedeflere yönelik saldırılar devam etti. Sadece 10 Ekimden bugüne yüzlerce ihlal tespit edildiğine dair kayıtlar var. Bu durum Gazze'de insani koşulların hala felç olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bir ülkenin dış politikadaki durumunun, o ülkenin gücünü gösteren "en net fotoğrafı" olduğunu aktardı.

Dünyada ve bölgede olacaklara ABD Başkanı Donald Trump'ın karar verdiğini savunan Doğan, "Bütün dünya da bunu normalmiş gibi izliyor. Trump, iki ay önce herkesi Mısır'da topladı, 'Gazze'de ateşkes' diye bir tiyatro oynattı, bütün İslam ülkeleri de bu tiyatroda rol almak için adeta çırpındılar. Sonuç? Ateşkes oldu mu? Hayır. Zulüm durdu mu? Hayır. Soykırım durdu mu? Hayır. Gazze nefes aldı mı? Hayır. Nefes alan İsrail oldu. Filistin için ayağa kalkmış olan milyonlarca insanın teri soğutuldu sadece ve bugün hiçbir şey olmamış gibi herkes sessizliğe oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.