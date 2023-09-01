Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Tarsus'un gücü, birlikte hareket ettiğimizde daha da artıyor. Bugün burada toplanmamızın amacı, dayanışma ve birlik duygularımızı ön plana çıkarmak. Kentimizi daha da güçlü kılmak için birlikte ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bozdoğan, birlik, beraberlik ve dayanışmaya dikkat çekme amacıyla bir davette kentin çeşitli paydaşlarıyla buluştu. Misafirler arasında Tarsus'a yönelik fikir alışverişi, birlik beraberlik çağrısı yapıldı. Kentteki STK temsilcileri, oda başkanları ve toplumsal kesimlerden gelen isimlerin bir araya geldiği bu buluşma, kentin dayanışma ve birlik ruhunun pekiştirilmesine katkı sağladı. Tarsus için birlik olunması gerektiğine değinen Başkan Bozdoğan, "Çok değerli dostlar ya insan o kadar mutlu oluyor ki böyle sevdiği yıllarca birlikte olup, bir arada mücadele ettiği dostlarını gördüğü zaman gerçekten çok duygulanıyor. Bugün yoğun bir program vardı bir televizyon programına da katıldım. Verdiğim, söylediğim mesaj tekti, birlik olmalıyız, bir arada olmalıyız. ve Tarsus'un aydın yüzlerinin Cumhuriyetçi insanlarının her zaman bir arada olduğunda çözemeyeceği hiçbir problem yok diye çok iddialı sözleri her zaman konuştum. Bunda da haklıydım zaten. Buraya gelirken bazı sosyal medya paylaşımları gösterdiler, İsa'nın son yemeği. Aslında çok hoşuma gitti gösterdiklerinde. Haini bulabilmek için İsa son bir yemek veriyor. Kendi eliyle ekmek dağıtıyor. Tüm gelenlere tek tek verirken ya odanın yanına geçiyor, sana bir şey söyleyeceğim diyor. Sen beni satacaksın diyor. Gerçekten de Roma lejyonerleri İsa'nın yerini söyleyerek hainlik yapıyor. ve hepimizin bildiği gibi İsa yakalanıyor buluyorlar ve öldürülüyor. İsmi hain olarak anılmaya başlanıyor" diye konuştu.

"Kentimize değer katmak için çalışıyoruz"

Tarsus'a değer katmak için çalıştıklarını ifade eden Bozdoğan, "Bir gün kızım telefon açtı İstanbul'dan, 'baba tatile gideceğim. Tarsus'ta tatil yapmak istiyorum' dedi. Sakın kızım gelme dedim. Çok istiyorum ama gelme dedim. Çünkü zamanım yok, 30 gün kızım yanımda kaldığında benim toplam görüştüğüm torunlarıma, kızımı ayırdığım saat sadece bir saat çünkü bu kentin sorunlarının ne kadar ciddi ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Biz kentimize değer katmak için çalışıyoruz. Şöyle genel olarak bir baktığınız zaman üç yüz yirmi ikinci sırada kredi limiti olan bir Tarsus'un ilk beşe girmesi, dördüncü sıraya girmesi gerçekten çok büyük bir başarıydı. Toplamda iki yüz yetmiş altı açılış yapılmış" ifadelerini kullandı.

Tarsus'un her yönüyle marka kent olacağının altını çizen Bozdoğan, "İnşallah havalimanı, yedi tane Ulaştırma Bakanı'ndan, dört tane törenden sonra 29 Ekim'de açılacak. Oranın da açılmasıyla da ciddi bir marka kenti olacak. Çünkü bu kent lojistik bir merkez. Yani havalimanı, deniz yolu, otoyoluyla ve tren yoluyla bütün ulaşımları sağlayan lojistik bir kent. Böyle bir kentte yaşamaktan gerçekten onur duyuyorum. Bugün siyasi bir çalışma mı yapıyorsunuz diyenlere bizler zaten siyasetin içindeyiz. Ama hizmet ayrımında tek bir kişi bile Tarsus Belediyesi ayrım yaptı, asla dedirttirmedik. Önümüzü kesenlerin çok olduğu bir dönemde bile asla ayrım yapmadık. Bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz" dedi. - MERSİN