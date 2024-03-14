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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarım sektörünün önemi artıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir noktaya geldiğini belirterek, Türkiye'nin tarımsal rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada tarım sektörünün çok önemli ve stratejik bir noktaya geldiğini ifade ederek, "Biz, 'ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır düsturuyla', ülkemizin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'daki bir üniversite bünyesinde faaliyet gösterecek olan hayvan hastanesinin açılış törenine katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Yumaklı, tarım sektörünün dünyadaki yeri ve önemine değindi. Amaçlarının Türkiye'yi tarım sektöründe daha iyi yerlere getirmek olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Tarımsal üretimin hep stratejik bir sektör olduğunu söylüyoruz. Stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı etkenler ile dış etkenler ile etkilendiğini, herkesin özellikle son dönemde yaşadığımız salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile birlikte bu konunun önem derecesinin arttığını da mutabık. Bununla ilgili bir takım risk faktörleri var ve biz, bu risk faktörlerini yeni normal olarak tanımlıyoruz. Bu minvalde; bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken, bir yandan da; üretimi baskılayan, girdi maliyetlerini yükselten süreçlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Ben inanıyorum ki etkin ve verimli politikalar üreterek, sektör paydaşlarının azmiyle, hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileriye taşıyacağız. Tabi bunun için en önemli argümanımız tarımsal Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlardır."

"Veteriner hekimlerimiz, ülke hayvancılığımızın gelişmesi için çok önemli"

Konuşmasında daha sonra Türkiye'nin tarımsal rekabet gücünü arttırmak için hedeflerinin olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Veteriner hekimlerimiz, ülke hayvancılığımızın gelişmesi için kamu ve özel sektörde önemli rol oynuyor. İnşallah veteriner fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek hayvan hastanesi geleceğin başarılı veteriner hekimleri için iyi bir uygulama merkezi olacaktır. Biz, 'ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır' düsturuyla ülkemizin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı protokol üyelerinin katılımı ile hastanenin açılışını gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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